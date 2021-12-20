Столтенберг прокоментував модернізацію ракетної зброї РФ

17:16 26 березень Київ, Україна





"В Європі ми бачили розміщення Росією ядерної зброї середнього радіуса дії, що призвело до руйнування договору РРМС. Ця зброя може досягти всіх міст Європи. Вона скорочує час попередження і може використовуватися в двох варіантах (ядерному і неядерному), її важче відстежити, тому що вона розміщується на мобільних платформах. І частково сприявши смерті договору РРМС, Росія також знизила поріг для застосування ядерної зброї в будь-якому потенційному конфлікті", - заявив Йенс



Йенс Столтенберг підтвердив, що модернізація Росією ракетного озброєння сприймається як виклик для НАТО. Всі стурбовані безперервним нарощуванням військового потенціалу Москвою. Відомо, що Кремль веде розробку гіперзвукової зброї, а також модернізує мобільні системи запуску ракет з води і з повітря. Росія підштовхнула свого партнера по РРМС до розірвання договору, оскільки розмістила ракети середньої дальності. Відстань, на яку вони здатні донести свій заряд, покриває всі міста Європи."В Європі ми бачили розміщення Росією ядерної зброї середнього радіуса дії, що призвело до руйнування договору РРМС. Ця зброя може досягти всіх міст Європи. Вона скорочує час попередження і може використовуватися в двох варіантах (ядерному і неядерному), її важче відстежити, тому що вона розміщується на мобільних платформах. І частково сприявши смерті договору РРМС, Росія також знизила поріг для застосування ядерної зброї в будь-якому потенційному конфлікті", - заявив Йенс Столтенберг , генеральний секретар НАТО , журналістам на зустрічі з главами МЗС Альянсу.Йенс Столтенберг підтвердив, що модернізація Росією ракетного озброєння сприймається як виклик для НАТО. Всі стурбовані безперервним нарощуванням військового потенціалу Москвою. Відомо, що Кремль веде розробку гіперзвукової зброї, а також модернізує мобільні системи запуску ракет з води і з повітря.

Агресія Росії в Чорноморському регіоні не залишилася непоміченою. За словами Столтенберга, НАТО посилило свою присутність завдяки кільком країнам. У Болгарії, Румунії і Туреччині вже базуються війська Альянсу. Також Північноатлантичний блок активізував співпрацю з цінними партнерами - Грузією і Україною.



Генеральний секретар НАТО вважає Росію країною-агресором. Він підкреслив, що дуже важливо донести чіткий посил до Москви: "Напад на одного з нас - це напад на всіх". Поки Путін нарощує військовий потенціал, він залишається загрозою не тільки для північноатлантичного регіону, як головного противника Сходу, але і для інших країн, які залишаються поза захистом НАТО і не підконтрольні РФ.

Столтенберг зробив досить гучну заяву, як ніби продовжуючи слова Байдена "Путін - вбивця", про Росію, як про державу, в цілому: "агресивні дії Росії є загрозою, а тероризм у всіх його формах і проявах залишається постійною загрозою для всіх нас".

Відповідна реакція НАТО на постійну військову агресію з боку Росії неминуча. Навряд чи країни вступлять в збройне протистояння офіційно і відкрито. Однак такі заяви і звинувачення знижують поріг застосування ядерної зброї, як заявив на пресконференції Йенс Столтенберг.