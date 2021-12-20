Столтенберг пропонує глобалізувати НАТО

НАТО в світлі посилення ролі Китаю в світі повинна активніше співпрацювати з такими партнерами, як Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і Японія. Про це заявив генеральний секретар організації Йенс Столтенберг в своєму інтерв'ю від 13 липня 2020 року.
Генсек альянсу також піддав критиці дії Пекіна в Гонконзі, а саме прийняття закону про забезпечення національної безпеки в цьому спеціальному адміністративному районі КНР. "Китай тим самим демонструє те, що не поділяє наші уявлення про цінності", - вважає він. На його думку, новий закон "підриває ідею" одна країна - дві системи ".
У той же час Столтенберг підкреслив, що "Китай для НАТО не є новим противником".
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