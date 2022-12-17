Вартість російської нафти опустилася нижче "стелі цін"

20:16 16 грудня Київ, Україна

Нафтове ембарго ЄС набуло чинності 5 грудня. До цього, Європейський Союз встановив межу нафти марки «Urals». Все це призвело до падіння вартості російської нафти до рівня енергоресурсу, що ледве перевищує окупність.. «Через кілька місяців ціна на вуглеводні агресора має знизитися ще більше, оскільки ЄС готує новий пакет санкцій, а з лютого 2023 року набуде чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів», - коментують ситуацію експерти.



Рішення Європарламенту встановити верхній ліміт вартості нафти марки «Urals» на позначці 60 доларів за барель викликало неоднозначні реакції. З одного боку ціна на енергоресурс знизилася більш ніж на 25% від середніх показників ринку. Однак така вартість, як і раніше, перевищує собівартість видобутку нафти втричі.



«Ситуацій дуже змінилася після того, як 5 грудня запрацювало нафтове ембарго ЄС.. Ринок вмить відреагував зниженням ціни до 43,77 доларів за барель «Urals». Оскільки тепер Захід відмовився від російської нафти, бажаючих придбати її не так багато і агресорові довелося знижувати ціну. Очікується, що ембарго на нафтопродукти, яке має запрацювати у лютому 2023 року, має ще більше знизити вартість чорного золота із РФ», - вважають економісти.



Природно, що в таких умовах Кремлю необхідно чимось компенсувати дефіцит від втрати обсягів поставок вуглеводнів.. «Нафта і газ приносять Росії більше половини доходів до бюджету, то єдиною можливою альтернативою є зміна імпортера. Кремль не припиняє спроб наростити продаж вуглеводнів до Азії. Це, у свою чергу, спричиняє необхідність переобладнання та створення нової інфраструктури, адже 75% усієї нафти Росії вирушало через морські порти на заході країни.. Перебудова транспортної інфраструктури не лише займе тривалий час, а й підвищить собівартість нафти, що видобувається, приблизно на 10 доларів за барель», - стверджують фахівці.



Крім того, до кінця 2022 року Європейська рада затвердила новий, пакет секторальних та персональних санкцій проти Росії. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що міністрами закордонних справ ЄС було ухвалено рішення запровадити обмеження проти 200 фізичних осіб, а також скоротити торгівлю хімічними компонентами, нервово-паралітичними речовинами, електронним та програмним забезпеченням, яке можна використовувати з подвійною метою.



«Немає підстав вважати, що Захід забув про війну і перестав підтримувати Україну. Нові санкції, а також неможливість отримувати надприбутки від продажу енергоресурсів сильно б'ють за можливостями Кремя продовжувати війну. Агресори позбавляють головного джерела доходу, а отже, вже навесні можна буде спостерігати справжню агонію путінського режиму», - пишуть аналітики.