США вивели на орбіту супутник, можливості якого засекречені

Секретні війни вже давно захопили космічний простір. Супутники-шпигуни стали повсякденною реальністю і нікого не дивують, крім тих, проти кого вони спрямовані. Як стало відомо, в США з мису Канаверал була запущена важка ракета-носій AtlasV з секретним супутником NROL-101 Національного управління військово-космічної розвідки США. Запуск провела компанія United Launch Alliance в ніч на суботу, 14 листопада.
Про цілі, орбіту, розмір та інші характеристики супутника, вартість якого оцінюється в мільярд доларів, не повідомляється.
Місія та можливості супутників даного типу засекречені.
За наявними даними, важкий космічний апарат NROL-101, вага якого досягає шести тонн, є супутником радіоелектронної розвідки.
Нагадаємо, минулого тижня Китай запустив в космос перший в світі тестовий супутник мережі 6G.
А до цього в Китаї зробила перший політ нова приватна ракета-носій CERES-1, призначена для комерційного використання. Вона доставила один супутник на задану орбіту.
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