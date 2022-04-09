США вивели на орбіту супутник, можливості якого засекречені

15:44 14 листопада Київ, Україна

Секретні війни вже давно захопили космічний простір. Супутники-шпигуни стали повсякденною реальністю і нікого не дивують, крім тих, проти кого вони спрямовані. Як стало відомо, в США з мису Канаверал була запущена важка ракета-носій AtlasV з секретним супутником NROL-101 Національного управління військово-космічної розвідки США. Запуск провела компанія United Launch Alliance в ніч на суботу, 14 листопада.

Про цілі, орбіту, розмір та інші характеристики супутника, вартість якого оцінюється в мільярд доларів, не повідомляється.

Місія та можливості супутників даного типу засекречені.

За наявними даними, важкий космічний апарат NROL-101, вага якого досягає шести тонн, є супутником радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, минулого тижня Китай запустив в космос перший в світі тестовий супутник мережі 6G.

А до цього в Китаї зробила перший політ нова приватна ракета-носій CERES-1, призначена для комерційного використання. Вона доставила один супутник на задану орбіту.