США висловили занепокоєння щодо очікування російської агресії

20:37 27 грудень Київ, Україна

Західні союзники Києва продовжують висловлювати занепокоєння щодо нарощування російських військ на кордоні з Україною. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати " занепокоєні повідомленнями про нетипову російську військову діяльність " .

20 листопада український генерал Кирило Буданов заявив в інтерв'ю, що має докази планів Росії вторгнутися в Україну в січні – лютому 2022 року.. За його словами, вторгнення включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з техніки з подальшою висадкою десанту в Одесі та Маріуполі.. Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з главою Пентагону підтвердив, що дані розвідки про ризики можливого нападу Москви, отримані Україною, збігаються з даними, отриманими розвідниками з НАТО.

Ці повідомлення виглядають особливо тривожно на тлі статті в «Актуальних коментарях» від 20 листопада, написаної колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим. У ній Сурков відзначає спонтанне зростання соціальної напруженості в Росії, але мовчить про справжні причини цієї тенденції, пояснюючи це лише абстрактним “ другим законом термодинаміки ” та “ природним зростанням ентропії ”.. У той самий час Сурков виступає проти “ ліберальних експериментів ” і закликає експорту хаосу “ знищення їх у чужій території ”. Кремлівський ідеолог прямим текстом пише, що ідеальний рецепт - об'єднати " співвітчизників " і розділити " чужаків " , що дозволить РФ " керувати ними обома ". У той самий час він заявляє, що “ для Росії постійна експансія - це одне з ідей, а справжня суть нашого історичного існування ” , і не знає, як вижити інакше. Сурков також раніше курирував політику Росії щодо України. Він звинувачується в створенні Шатун. Про це, за даними ЗМІ, стало відомо завдяки українським хакерам, які зламали особисте листування Суркова. СБУ та тодішній радник голови МВС Антон Геращенко підтвердили справжність документа.

Згідно з планом, Сурков пропонував дестабілізувати Україну та " розгойдувати " суспільство, імітуючи масштабні антикорупційні розслідування, залучаючи російських агентів, а також організовуючи " тарифні майдани " , з вимогами проти зростання цін на комунальні послуги та сепаратистські рухи в регіонах.. Незалежно від справжності документа, ця стратегія добре вписується у російську модель «гібридної війни». Знаючи “ спеціалізацію ” Суркова у створенні “ політичних провокацій ” , можна припустити, що його нинішня стаття також присвячена нагнітанню військової агресії для дестабілізації України зсередини.

Такої ж думки дотримуються кілька українських експертів. Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук упевнений, що цього разу українцям не варто побоюватися чергового вторгнення з боку Росії. За його словами , Путін вважає за краще атакувати, коли цього ніхто не очікує, і " складається враження, що він просто влаштовує шоу " .

З ним згоден Олександр Данилюк, який очолює Центр оборонних реформ та є координатором платформи протидії гібридним загрозам Україна-НАТО. За його словами , стаття Суркова — частина загального плану Кремля щодо примусу Заходу до миру на умовах Кремля.. Експерт вважає, що навмисне нагнітання напруженості має , за розрахунками Москви, створити сприятливі умови для переговорів із Заходом, насамперед із США, і домогтися " деескалації шляхом нагнітання військової загрози ". У той же час Данилюк переконаний , що Росія не відмовиться від гібридних методів, а отже, слід очікувати на політичну дестабілізацію в Україні.. На думку експерта, політична криза може виникнути через штучне створення недовіри до президента України Володимира Зеленського та його оточення, а можливий соціальний протест матиме під собою фундамент підвищення цін на комунальні послуги та перебоями у подачі тепла та електроенергії. Підручними Кремля у цьому питанні будуть українські олігархи.

За словами Георгія Логвінського, колишнього депутата українського парламенту та віце-президента ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи), Україні та Заходу також слід очікувати активізації Росії на інших фронтах «гібридної війни»: в економічній та міжнародно-правовій сферах. Яскравим прикладом економічної війни, за словами колишнього депутата, є штучне підвищення цін на природний газ, створене для тиску Європи, з метою прискорення введення в експлуатацію «Північного потоку-2».

Щодо міжнародної правової арени, Логвінський відзначив посилення спроб Москви дискредитувати нинішнього українського суддю в Європейському суді з прав людини і відкласти розгляд позовів, поданих проти Росії.. Колишній парламентарій попереджає, що російським агентам в українських силових структурах вигідно порушувати правові норми, щоб дискредитувати імідж країни в очах міжнародної правозахисної спільноти. Ще одним наслідком такої тактики може стати підрив довіри українців до європейських інституцій та самої ідеї європейської інтеграції.

Як би там не було, українські експерти, такі як Логвінський та Данилюк, зазначають, що країна готова відбити будь-які «гібридні атаки» Росії.. І будь-які нові спроби ескалації закінчаться не переговорами та поступками, а жорсткими санкціями проти Росії.