США створює спецгрупу по боротьбі з кібершахрайства

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в опублікованому в четвер

"У зв'язку зі зближенням скоєних в кіберпросторі і традиційних фінансових злочинів Секретна служба США офіційно об'єднує Спеціальну групу по боротьбі з електронними злочинами і Спеціальну групу з боротьби з фінансовими злочинами в одну мережу під назвою Спеціальна група по боротьбі з кібершахрайства", - йдеться в заяві.

Секретна служба США оголосила, щоокрему спецгрупу для боротьби з кібершахрайства. Про це повідомляєтьсяпрес-релізі служби.

В Секретної службі США відзначили, що робота по виявленню і запобіганню фінансовим злочинам в кіберпросторі, що проводилася з березня цього року відповідно до заходів, які буде застосовувати утворена спецгрупа, привела до вражаючих результатів. Зокрема, службі вдалося присікти дію сотень шахрайських схем, пов'язаних з викликаним новим коронавірусів захворюванням (COVID-19), зупинити незаконні продажі в інтернеті вкрадених тестів на Коронавірусние інфекцію, а також надати протидію орудують на міжнародному рівні шахраям, метою яких були держпрограми США по боротьбі з безробіттям.

Відповідно до прес-релізу, в даний час в роботі створеної спецгрупи беруть участь 42 підрозділи на території Сполучених Штатів, а також штаби в Римі та Лондоні. Секретна служба в майбутньому планує збільшити кількість офісів в США і по всьому світу до 160.