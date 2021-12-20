США створює спецгрупу по боротьбі з кібершахрайства

В Секретної службі США відзначили, що робота по виявленню і запобіганню фінансовим злочинам в кіберпросторі, що проводилася з березня цього року відповідно до заходів, які буде застосовувати утворена спецгрупа, привела до вражаючих результатів. Зокрема, службі вдалося присікти дію сотень шахрайських схем, пов'язаних з викликаним новим коронавірусів захворюванням (COVID-19), зупинити незаконні продажі в інтернеті вкрадених тестів на Коронавірусние інфекцію, а також надати протидію орудують на міжнародному рівні шахраям, метою яких були держпрограми США по боротьбі з безробіттям.
Відповідно до прес-релізу, в даний час в роботі створеної спецгрупи беруть участь 42 підрозділи на території Сполучених Штатів, а також штаби в Римі та Лондоні. Секретна служба в майбутньому планує збільшити кількість офісів в США і по всьому світу до 160.
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