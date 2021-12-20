США: Росія проводить таємні випробування зброї в космосі

США і Великобританія звинувачують Росію в проведенні випробувань космічної зброї. За припущенням спецслужб цих країн, воно призначається для знищення супутників.
У заяві Космічного командування США йдеться, що 15 липня Росія вивела на земну орбіту апарат "Космос-2543". Далі від нього відокремився ще один апарат, призначення якого неясно.
У командуванні кажуть, що мають докази того, що це саме випробування протисупутникової зброї, і це вже не перша місія - в 2017 році РФ також запустила апарат, який використала не за тим призначенням, що було заявлено офіційно.
Віце-маршал авіації Великобританії Харві Сміт також звинуватив Москву в випробуванні космічної зброї. За його словами, такі дії Росії можуть поставити під загрозу мирне використання космосу, тому що через уламків існує небезпека для систем, від яких залежить весь світ.
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