США: Росія проводить таємні випробування зброї в космосі

10:43 24 липень Київ, Україна

США і Великобританія звинувачують Росію в проведенні випробувань космічної зброї. За припущенням спецслужб цих країн, воно призначається для знищення супутників.



У заяві Космічного командування США йдеться, що 15 липня Росія вивела на земну орбіту апарат "Космос-2543". Далі від нього відокремився ще один апарат, призначення якого неясно.

У командуванні кажуть, що мають докази того, що це саме випробування протисупутникової зброї, і це вже не перша місія - в 2017 році РФ також запустила апарат, який використала не за тим призначенням, що було заявлено офіційно.

"Це є ще одним свідченням постійних зусиль Росії по розробці і випробування космічних систем, а також відповідає опублікованій військовій доктрині Кремля по використанню зброї, що загрожує американським і союзним космічним потужностям", - сказав генерал Джон В. "Джей" Реймонд, головнокомандувач Космічних сил США.

Віце-маршал авіації Великобританії Харві Сміт також звинуватив Москву в випробуванні космічної зброї. За його словами, такі дії Росії можуть поставити під загрозу мирне використання космосу, тому що через уламків існує небезпека для систем, від яких залежить весь світ.