США планує вивести військових з Сирії

Військовий генерал заявив про те, що для виведення військ з Сирії необхідний не тільки наказ військового командування, а й політична воля влади.

Глава Центрального командування ВС США генерал Кеннет Маккензі заявив про те, що американські військові не мають наміру вічно залишатися в Сирії, але для завершення їх перебування в цій країні необхідне політичне рішення.

"Я не думаю, що ми будемо залишатися в Сирії вічно, але я і не знаю, як довго ми пробудемо в Сирії, - сказав він. - Це буде політичне рішення, а не рішення військових ", - сказав він, виступаючи в американському Інституті миру.

При цьому Маккензі підкреслив, що до тих пір, поки військові США знаходяться в Сирії, вони будуть "посилено працювати над тим, щоб покінчити з ІГ (терористичне угрупування" Ісламська держава ", заборонена в РФ).

В кінці червня спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі заявив, що Сполучені Штати не розглядають на даному етапі варіант виведення своїх військ з Сирії. За його словами, американські збройні сили залишаються і на північному сході Сирії, в зоні Ет-Танф на кордоні з Йорданією.