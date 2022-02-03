США оголосили про готовність до переговорів із Росією з питань безпеки

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" про гарантії безпеки " . Одночасно НАТО передала Москві свою окрему письмову відмову. І Вашингтон, і Брюссель не відмовлять Україні та Грузії у праві добиватися членства в НАТО. Це призвело до ще більшого напруження військової ситуації між Заходом та Росією, у тому числі й на морі.



США та їхні союзники готові вести діалог з Росією з питань безпеки та добиватися угод про контроль над озброєннями . Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно відреагував на меморандум Вашингтона : " Документ може стати основою для серйозних переговорів, але з другорядних питань " . Меморандуми США та НАТО не відповідають, за словами Лаврова, основним вимогам Росії: повна офіційна заборона на подальше розширення НАТО та можливе розміщення в Європі озброєнь, які Кремль вважає особистою загрозою для себе. У середу, 26 січня, посол США в Москві Джон Салліван особисто передав у МЗС Росії меморандум, що містить офіційну відмову США на вимоги Росіїпро гарантії безпеки. Одночасно НАТО передала Москві свою окрему письмову відмову. І Вашингтон, і Брюссель не відмовлять Україні та Грузії у праві добиватися членства в НАТО. Це призвело добільшого напруження військової ситуації між Заходом та Росією, у тому числі й на морі.. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно відреагував на меморандум ВашингтонаДокумент може стати основою дляпереговорів, але з другорядних питань. Меморандуми США та НАТО не відповідають, за словами Лаврова, основним вимогам Росії: повна офіційна заборона на подальше розширення НАТО та можливе розміщення в Європі озброєнь, які Кремль вважає особистою загрозою для себе.

Кремль, ймовірно, незабаром дасть відповідь на меморандуми, але Міністерство закордонних справ не є головною особою, яка ухвалює рішення в Росії. Лавров, ймовірно, ще не знає, чи оголосить його уряд документи США і НАТО провокаціями західних “розпалювальних воєн” або Кремль офіційно прийме їх як основу для майбутніх переговорів з регіональної безпеки та контролю над озброєннями. Дві західні відповіді будуть детально розглянуті безліччю російських міністерств, відомств та спецслужб, щоб дійти єдиного рішення. Кінцеві результати будуть представлені президенту Володимиру Путіну, який, за словами Лаврова, і ухвалить остаточне рішення. Швидше за все це відбудеться на засіданні Ради безпеки Росії під головуванням самого Путіна.

Поки дипломати сперечаються про остаточне рішення, російські військові проводять все більш масштабну серію військових навчань на суші, у повітрі та на морі. Війська Східного військового округу перекидаються з Далекого Сходу Росії повітряним та залізничним транспортом до Білорусії. Російські сили залишаться в РБ як мінімум до кінця лютого 2022 року і проведуть спільні навчання «Союзна Рішучість 2022», офіційно спрямовані на підготовку до відбиття “ можливої зовнішньої агресії та придушення терористичної діяльності ” . Південний та Західний військові округи перебувають у стані підвищеної бойової готовності, в зимовий час перекидаючи сили до польових таборів у бойовому порядку. Добровольці-контрактники резерву Національної бойової армії призвані на службу до Московського військового округу (МВО). За повідомленнями, близько 9 тис. цих солдатів вже завербовані. У навчаннях брали участь винищувачі та бомбардувальники 4-ї армії Південного військового округу (ПВО) ВКС Росії, Чорноморського флоту та Каспійської флотилії (обидві під командуванням ПВО). Балтійський флот, що входить до складу Західного військового округу (ЗВО), відправив у море близько 20 бойових кораблів, як і Північний флот. Російський флот розпочав серію великих навчань у різних місцях, у яких , як повідомляється, беруть участь “ більше 10 тис. людей та понад 140 кораблів”.

Міноборони Росії розробило комплексний план щодо зосередження двох великих угруповань військово-морських сил у Середземному та Чорному морях. Ракетний крейсер «Варяг» разом із фрегатом та танкером Тихоокеанського флоту у грудні вийшов із Владивостока та попрямував до Індійського океану. До 18 січня 2022 року кораблі досягли Ірану та провели навчання в Оманській затоці та Аравійському морі з іранськими та китайськими бойовими кораблями. Звідти група «Варяг» планує вийти через Суецький канал у Середземне море. У той самий час до Гібралтару для виходу до Середземного моря підходять шість російських десантних великих кораблів. У квітні минулого року Росія зібрала в Чорному морі понад 20 десантних кораблів і відпрацювала висадку десанту з повітря та моря морською піхотою та десантниками, при цьому близько 10 тис. військовослужбовців із важким озброєнням вирушили у першій хвилі на берег кримського полігону. Сьогодні десантні кораблі, можливо, знову зосередяться у Чорному морі, а «Варяг», озброєний керованими протикорабельними ракетами, доповнюватиме підводні човни та бойові кораблі постійного угруповання ВМФ Росії у Середземному морі разом із ракетним крейсером «Москва», а також фрегатами та корветами флоту та Каспійської флотилії. Росія не має жодного боєздатного авіаносця, але у Чорному морі та у Східному Середземномор'ї її військово-морські сили користуються прикриттям з повітря та підтримкою авіабаз у Криму, на Кавказі та в Сирії. Бомбардувальники Ту-22М3 "Backfire", спеціально призначені для нападу на авіаносці США, можуть бути перекинуті в Сирію разом із винищувачами МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кінзал".

Зі свого боку, Пентагон перекинув у Середземне море авіаносну групу USS Harry Truman, яка в умовах перестрілки, ймовірно, стане головною метою для російської оперативної групи, що збирається у водах. В умовах можливої ескалації з Україною Росія вважає вкрай важливим не допустити втручання військово-морських сил НАТО , тому вона намагатиметься завадити USS Harry Truman проєктувати авіацію в Чорноморському регіоні. Таким чином, очікується, що російська військово-морська оперативна група та авіація стежитимуть за USS Harry Truman, готуючись до раптового нападу, якщо буде отримано наказ потопити або вивести з ладу плоскодонку. Суперавіаносець США, у свою чергу, буде захищений як американськими, так і союзними есмінцями та фрегатами.