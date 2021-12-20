США: китайські хакери намагалися вкрасти вакцину від COVID-19

10:17 22 липень Київ, Україна

Вашингтон заявив про наявні у нього відомості про те, що китайські хакери намагалися зламати бази даних і викрасти вакцини від COVID-19, що розробляються в США.

Два громадянина КНР, співпрацюючи з китайським Міністерством держбезпеки, намагалися зламати комп'ютерні мережі американських компаній, заявили в Мін'юсті США.

У США звинуватили двох китайських хакерів в тому, що вони, співпрацюючи з Міністерством держбезпеки КНР, намагалися отримати доступ до комп'ютерних мереж американських компаній і викрасти конфіденційну ділову інформацію, що включає дані про дослідження по COVID-19. Про це у вівторок, 21 липня, повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

Як уточнюється в повідомленні, два громадянина і резидента КНР протягом більш ніж десяти років займалися хакерської діяльністю, спрямованою проти компаній, що працюють у високотехнологічних галузях не тільки в США, але також в Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Литві, Південній Кореї та ряді інших країн. В одних випадках вони діяли з метою особистої вигоди, в інших працювали в інтересах МГБ КНР чи інших китайських держорганів. Їм вдалося викрасти терабайти секретних даних.

Останнім часом хакери намагалися відшукати уразливості в комп'ютерних мережах компаній в США, що розробляють вакцину проти коронавируса, технології тестування і лікування. З тексту повідомлення неясно, чи вдалося китайським хакерам добути те, що вони шукали.

Китай діє подібно Росії

За словами помічника генпрокурора США з нацбезпеки Джона ДЕМЕРС, Китай, поряд з Росією, Іраном і Північною Кореєю, тепер зайняв своє місце в цьому ганебному клубі націй, що надають притулок кіберзлочинцям.



Це робиться з метою "вгамувати ненаситний голод Комуністичної партії Китаю щодо інтелектуальної власності американських та інших некитайських компаній, видобутої важкою працею, включаючи дослідження з COVID-19", підкреслив Демерс.

Раніше, 16 липня, Великобританія, США і Канада звинуватили хакерську угруповання APT29, імовірно пов'язану з російською розвідкою, в спробі вкрасти інформацію про розробку вакцини від коронавируса SARS-CoV-2 в науково-дослідних установах і фармацевтичних компаніях.