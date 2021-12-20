США і Японія візьмуть участь в спільних навчаннях з кібербезпеки

10:08 06 серпень Київ, Україна

Японія братиме участь в нових навчаннях, спрямованих на забезпечення кібербезопасності. Власті вже прийняли відповідне рішення.

Японія увійшла до списку країн, які братимуть участь в спільних з США і країнами Європи навчаннях по кібернетичної безпеки. Навчання повинні пройти восени цього року. Про це в четвер повідомила найбільша газета країни.

Відзначається, що сценарій буде припускати захист від масштабних кібернетичних атак на державні об'єкти, пов'язані з енергетикою і передачею даних. Спочатку передбачалося, що учасники прибудуть в Токіо для участі в міжнародних навчаннях, проте через ситуацію з поширенням коронавируса, захід може перейти в формат телеконференції.

У навчаннях візьмуть участь, зокрема, США, Великобританія, Франція, Австралія. Японія вперше бере участь в подібного роду навчаннях.