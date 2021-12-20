США і Австралія планують створювати гіперзвукових зброю

23:08 28 липень Київ, Україна

США проявляє зацікавленість у розвитку Австралії як країни, що володіє гіперзвуковим зброєю. Це пов'язано з бажанням контролювати ситуацію ряду країн в регіонах двох океанів.

Про можливість спільного з Австралією гіперзвукового зброї повідомив міністр оборони США Марк Еспер.

«У нас відбулося обговорення дуже широкого кола питань щодо потенціалу США і щодо потенціалу Австралії. І нашого бажання просунути його [потенціал Австралії], будь то [в сфері] гіперзвукових [озброєнь] або будь-яких інших типів засобів », - заявив глава Пентагону.

Цю ідею Еспер озвучив у своєму виступі на спільній прес-конференції глав зовнішньополітичних і військових відомств США та Австралії за підсумками нового раунду їхніх переговорів у форматі "2 + 2" у Вашингтоні.

«Мені здається, це важливо, коли ми розмірковуємо на майбутнє, як стримуємо погану поведінку в регіонах Індійського і Тихого океанів і як ми захищаємо міжнародний порядок, заснований на правилах. В даному випадку - конкретно стосовно Китаю », - зазначив Еспер.

Еспер також привітав нову оборонну стратегію Австралії, висловивши думку, що Канберра за рахунок її реалізації стане ще більш активним партнером Вашингтона «в плані захисту заснованого на правилах міжнародного порядку».

«І це буде включати повний спектр потенціалів і стратегій, які ми маємо намір разом викотити в майбутні роки», - підкреслив глава Пентагону. Він залишив без відповіді питання про те, чи розглядалися на нинішніх зустрічах перспективи розгортання на території Австралії ракет середньої і меншої дальності США, перекидання на континент додаткового числа американських військових підрозділів.

У свою чергу, міністр оборони Австралії Лінда Рейнолдс уточнила, що на що відбулися консультаціях вивчалися можливості співпраці не тільки по гіперзвукового зброї, але і по системам космічного базування.