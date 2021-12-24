США готують програму розміщення ракет в Азії

06:50 17 серпень Київ, Україна

Військове керівництво США заявило про підготовку проекту з розміщення ракет Середньої дальності на території Азії.

Спецпредставник президента по контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі підкреслив, що Сполучені Штати ведуть розробку гіперзвукового озброєння відразу по декількох напрямках.

США розглядають можливість розміщення в майбутньому ракет середньої дальності в Азіатському регіоні, включаючи Японію. Про це в неділю заявив японської діловій газеті Nikkei спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

"Це як раз той вид оборонних здібностей, які такі країни, як Японія, будуть в майбутньому хотіти і в яких потребуватимуть", - підкреслив він. Биллингсли також зазначив, що США хотіли вести переговори з "колегами і союзниками в Азії про безпосередню загрозу з боку Китаю, нарощує свій ядерний потенціал", і про те, які "оборонні можливості будуть потрібні в майбутньому для захисту альянсу" від такої загрози.

Биллингсли також зазначив, що в США в даний час відразу по декількох напрямках веде розробку гіперзвукового озброєння. "Це стабілізуючі оборонні потужності для Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які дадуть гарантію того, що наші союзники, друзі і партнери будуть захищені, і що Китай не зможе вдатися до військового шантажу", - наводить слова Биллингсли японське видання.

Раніше японські ЗМІ вже повідомляли, що США почали консультації з японською стороною з приводу розгортання нових ракет середньої дальності після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), проте влада Японії офіційно інформацію про початок таких переговорів не підтверджували. Міністр оборони США Марк Еспер також висловлював намір розмістити ракети середньої дальності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

2 серпня 2019 року за ініціативою американської сторони було припинено дію ДРСМД. США свої дії пояснили відмовою Росії виконати американське ультимативну вимогу знищити нові крилаті ракети типу 9М729, які, на думку Вашингтона і його союзників по НАТО, порушують положення ДРСМД. Москва відкидала ці звинувачення, заявляючи, що технічні характеристики ракет 9М729 знаходяться в межах дозволених договором параметрів, і висувала Вашингтону зустрічні претензії.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що поява ракет середньої і малої дальності США в Азії спричинить дзеркальна відповідь і створить нові загрози.