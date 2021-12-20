США: Адвокат готує апеляцію для російського хакера

Російського class="word">хакера, який звинувачується в крадіжці особистих даних, отриманих шляхом нелегального проникнення в комп'ютерні системи, визнали винним. В даний час захисник Євгенія Нікуліна розглядає перспективи і можливості подачі апеляційної скарги. Про це стало відомо вчора, з повідомлення class="word">адвоката Аркадія Буха, який здійснює захист Нікуліна.
Влада США інкримінують росіянину ряд злочинів, у тому числі незаконне проникнення в комп'ютерні системи і крадіжку особистих даних. Він був затриманий 5 жовтня 2016 року в Празі. У листопаді того ж року вимога видати Нікуліна надійшло до Мін'юсту Чехії від російської сторони. На батьківщині його звинуватили в крадіжці через інтернет $ 3,4 тис. у 2009 році.
Чехія в березні 2018 цього року підтвердила, що Нікулін був виданий американській стороні. Незабаром після цього він постав перед судом в Сан-Франциско (штат Каліфорнія), де заявив про свою непричетність до хакерських атак.
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