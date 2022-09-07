Порівняння уряду Шмигаль з попередниками

12 червня буде рівно 100 днів з дня роботи уряду Шмигаль, вже можна робити попередні висновки і підрахунки досягнень. У сьогоднішній інфографіку, подивимося, скільки законопроектів подали за 100 днів роботи Кабміни Шмигаль, Гончарука і Гройсмана.
Законотворча робота
Уряд Шмигаль протягом перших 100 днів роботи подало до Верховної Ради 35 законопроектів. У свою чергу, уряд Гончарука за 100 днів роботи подав до парламенту 43 законопроекти, а уряд Гройсмана - 131 законопроект.
Як бачимо, «турборежим» взяв паузу не тільки в Раді, а й позначився на продуктивності урядів. Поки міністри Шмигаль не такі активні, як їх попередники.
Підтримка в парламенті
З поданих до парламенту законопроектів урядом Шмигаль Рада прийняла в цілому тільки один законопроект або 3% всіх урядових законодавчих ініціатив.
Йдеться про зміни до бюджету щодо «безперервного забезпечення харчуванням військовослужбовців».
За 100 днів роботи Кабміну Гончарука і його міністрів в цілому Верховна рада схвалила 15 законопроектів (35%) і 6 ратифікацій. Серед важливих ініціатив - державний бюджет на 2020 рік, зміни щодо формування державної політики в сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції, зміни до Бюджетного кодексу.
З представлених урядом Гройсмана проектів законів Верховна рада прийняла в цілому 12 (9%). До числа прийнятих належали законопроект про спрощення державної реєстрації лікарських засобів, зміни для збільшення витрат на проведення ЗНО, зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій, зміни до переліку об'єктів, які не можна приватизувати.
Відхилила Рада зміни щодо забезпечення умов функціонування ринку природного газу та виключення підприємств паливно-енергетичного комплексу з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації (але з можливістю корпоратизації).
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