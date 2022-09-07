Порівняння уряду Шмигаль з попередниками

12 червня буде рівно 100 днів з дня роботи уряду Шмигаль, вже можна робити попередні висновки і підрахунки досягнень. У сьогоднішній інфографіку, подивимося, скільки законопроектів подали за 100 днів роботи Кабміни Шмигаль, Гончарука і Гройсмана.