08:03 02 березень Київ, Україна

З початком вторгнення російських окупантів на Україну, по всій країні активізувалися сплячі осередки та диверсанти ворога. Російські пропагандисти заявляють, що “немає жодних диверсантів, а є мирні жителі, яких затримують, як шпигунів”.

Так звані сплячі осередки, це шпигуни, які знаходилися в Україні задовго до початку війни. Вони могли проживати на території країни кілька років, маючи, при цьому українські паспорти та паралельно вербуючи до своїх лав поплічників путінської влади. Про це часто згадувалося у розслідуваннях, що стосуються СЗР РФ (Служба зовнішньої розвідки) та ГРУ (Головне розвідувальне управління).

У свою чергу диверсанти - люди, які здійснюють теракти або сприяють їхньому здійсненню в тилу противника. Цей вид окупантів почав прибувати в українські міста незадовго до початку війни, або вже безпосередньо на початку бойових дій. В основному такі групи складаються з бійців спецпідрозділів, які навчені проникати в тил, усувати високопоставлене керівництво, а також одночасно здійснювати провокації та деморалізацію супротивників.

По суті, ці дві групи виконують практично однакові завдання і зараз, об'єднавшись, намагаються досягти поставленого перед ними завдання будь-яким способом. Вони вміло маскуються, захоплюють цивільний та військовий транспорт.

Небезпека цих формувань дуже висока. Вони є головною метою контррозвідки та підлягають негайному знищенню, якщо не вдається їх затримати. Справа в тому, що на відміну від регулярної армії, в якій велика кількість терміновиків і які найчастіше не знають, що в Україні йде справжня війна, ці злочинні елементи все знають і усвідомлюють. Вони запрограмовані вбивати. Диверсанти та вороги зі сплячих осередків ідейні та борються за відтворення Російської імперії та готові віддати за неї життя. Саме тому їх слід знешкоджувати.

Як показує практика, допити цих окупантів можуть не давати результатів, оскільки вони цілеспрямовано дезінформують контррозвідку ГУР (Головне управління розвідки) та СБУ (Служба безпеки України).

Очевидно, що вони є метою номер один для усунення спецслужб України, тому російські пропагандисти говорять про те, що “в країні немає жодних диверсантів” та “йде масштабна диверсантоманія”. Однак це не так. Наративи пропагандистів створені, щоб у черговий раз зомбувати власне населення у жорстокості українських націоналістів і посіяти серед мирного населення сумніви щодо правдивості існування диверсантів.

Головне, що слід пам'ятати завжди – немає жодних сумнівів, що російська сторона – ЗМІ, влада – брешуть постійно, щоб не втратити управління у власній країні. Вони брехали про те, що не нападуть, вони брехали, що їхніх військ немає в Україні починаючи з 2014 року, вони брехали власному народу цілих три дні, що “російська армія не зазнає втрат”.