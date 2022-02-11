Спортсмени та актори в Держдумі: хто насправді керує Росією

21:18 21 вересень Київ, Україна

Спортсмени в політиці - патологія або норма? Державна дума РФ наповнена медійними особистостями - боксери, борці, гімнастка, актриса серіалів. Ми знайомі c цими людьми з їхніх виступів на спортивних майданчиках, в розважальних передачах на ТБ і зі зйомок у фільмах.

Микола Валуєв і Дмитро Пиріг (бокс), Олександр Карелін (борець класичного стилю), Світлана Хоркіна (спортивна гімнастика), Світлана Журова (ковзанярський спорт), Антон Шипулін (біатлон), Артур Таймазов (борець вільного стилю), Дмитро Носов (дзюдо), Ірек Зіннуров (водне поло), Ірина Родніна (фігурне катання), Дмитро Сватковський (п'ятиборство), Аліна Кабаєва (художня гімнастика). Список можна продовжувати дуже довго, і він, напевно, буде поповнюватися в майбутньому. Але що всі ці люди роблять в політиці? Навіщо і заради чого вони змінюють сферу своєї діяльності, якщо вони не є кваліфікованими в новій сфері?

Адже абсолютно закономірно, що спорт і управлінська діяльність - це несумісні заняття. Людина, яка все життя присвятила відточуванню певного спортивного досвіду, за визначенням, не є грамотним управлінцем, здатним вирішувати складні завдання щодо поліпшення добробуту мільйонів людей.

Чому ж в Державній думі РФ таке масове представництво особистостей зі світу спорту, хто їх туди привів? Відповідь проста - влада в Росії зосереджена в руках однієї партії - Єдиної Росії, яка виконує накази президента. Для досягнення своїх цілей кремлівській верхівці необхідні в Думі максимально покірні й дурні люди.Кращим варіантом і є спортсмени та медійні особистості, що не відрізняються розвиненим інтелектом і управлінськими якостями.

Рівень мислення у них низький, а історична освіта відсутня від слова "зовсім". А щоб вони охочіше виконували всі накази зверху, в Думі РФ відкрито для них багато можливостей, недоступних для простих громадян: висока заробітна плата, недоторканність, солідна пенсія та інші пільги. І не дивно, що з їхньою підтримкою при голосуванні проходять законопроєкти про підвищення ПДВ, руйнівну пенсійну реформу та реформу ЖКГ, зростання дорожнього податку й податків на збір ягід і грибів, на дачні ділянки та інше божевілля.

Чому ж населення Росії так спокійно реагує на наявність дилетантів-спортсменів у владі? Відповідь проста - народ обдурений пропагандою, а телевізор створює потрібний ефект. Дія відбувається за старими перевіреними методиками: "навкруги вороги", "НАТО біля воріт", "потрібно потерпіти", "ми завжди тільки оборонялися і ніколи не нападали", "генний код", "скрепи", підключення продажної РПЦ (російська православна церква ) та інші ефективні моменти, які впливають на свідомість глядача телевізійних каналів.