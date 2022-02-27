09:06 30 травень Київ, Україна

Новий наказ з Москви затвердив «список іноземних держав, що здійснюють недружні дії проти Російської Федерації, громадян Росії або російських юридичних осіб». Незважаючи на велику групу країн-кандидатів, в остаточний список увійшли тільки дві країни: США та Чехія. Росія заперечує явну агресію і провину за вибухи військових складів, маючи намір захиститися, звинувативши інші країни в агресії проти себе.

Кремль не відразу прояснив процес обговорення, який йшов при виборі країн, але він узгоджується з побажаннями президента Росії Володимира Путіна з інструкцій, які він дав законодавчим органам після того, як минулого місяця висловив свою зацікавленість у створенні такого списку.

Однак, незважаючи на грізні заяви, створений «список» є швидше слабкою спробою змінити статус "кривдника" на "жертву" і висловити незгоду з нововведеними санкціями. Адже на практиці це лише обмежує межі, в яких країни можуть наймати російських громадян в своїх посольствах в Москві та інших дипломатичних установах. У Чеській Республіці зараз можуть працювати не більше 19 працівників. В цей час США не можуть наймати нікого.

Настільки "радикальні" рішення щодо США виникли на тлі загострення напруженості між Москвою і Вашингтоном. Путін зрозумів, після того, як розвідка США прийшла до висновку про те, що російські агенти стояли за серйозними кібератаками на сервери американського уряду, йому необхідно розробити хоч якийсь важіль тиску на Байдена, в надії, що це допоможе не допустити введення нових санкцій проти Росії.

Незважаючи на заперечення Москви своєї причетності до інцидентів і спробу Путіна залякати США, в адміністрації Байдена все ж відповіли введенням нових санкцій проти Росії і вигнанням дипломатів зі свого посольства у Вашингтоні. Сам президент Джо Байден запросив Путіна на зустріч в спробі знизити напруженість.

«Список недружніх країн» - це спроба федеральної ради інтерпретувати в життя введення «контрсанкцій» проти США. Решта країн, в цьому випадку Чехія, потрапляють в «список» по суто індивідуальній думці Володимира Путіна. Наприклад, Україна, з якою протягом 7 років Росія веде війну, так і не стала «недружньою країною». Те ж стосується і країн Балтії, і Польщі, де в останні роки ведеться активна робота, спрямована проти поширення агресії Кремля і посилене співробітництво з НАТО.

Після того, як президент РФ зрозумів, що його ініціатива не принесе бажаного результату, він вирішив призупинити обмеження, що встановлюються «списком» на невизначений термін, щоб не накликати ще більшої біди з Західної сторони. Адже, крім санкцій, країни НАТО можуть відповісти дзеркальними методами, скасувавши і без того поріділі лави "дипломатів" в російських посольствах. А оскільки більшість "дипломатів" РФ є родичами послів або співробітниками розвідки, то це може привести до якогось розколу всередині уряду.

Вся ініціатива Путіна виглядає "висотаною з пальця" і показує, наскільки лідер РФ втомився від займаної посади.