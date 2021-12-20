Спецслужби США обшукали будівлю консульства КНР

12:34 27 липень Київ, Україна

У будівлі китайського консульства в Х'юстоні (США) проведено обшук. Після виїзду дипломатів до порожнього будинку під'їхали поліцейські і працівники спецслужб. Щоб проникнути всередину приміщення, представники правоохоронних органів держбезпеки зламали вхідні двері.



Американські поліцейські, співробітники ФБР і Держдепартаменту США, а також представники пожежної служби, через 40 хвилин після того, як китайські дипломати покинули консульство в Х'юстоні, через задній вхід проникли в порожню будівлю і провели там обшук.



Як зазначає телеканал, представники спецслужб і поліції спочатку намагалися проникнути в будівлю через три інших входу, однак їм цього зробити не вдалося. Слюсарю довелося зламати задні двері, щоб у всередину будівлі зайшли люди з емблемами Держдепартаменту США на одязі.



Також повідомляється, що, за словами очевидців, до того як китайські дипломати покинули консульство, там фіксувалася активна діяльність: працівники вантажили речі, викидали мішки зі сміттям і щось палили.



Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що ця будівля консульства Х'юстоні - це "центр шпигунської діяльності Комуністичної партії Китаю".



Нагадаємо, США наказали Китаю до п'ятниці, 24 липня, закрити своє представництво в Х'юстоні, штат Техас. У Білому домі пояснили таке рішення необхідністю захистити інтелектуальну власність і приватну інформацію США.