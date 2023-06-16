Фахівці прокоментували ситуацію на ЗАЕС

06:42 04 червня Київ, Україна

Вторгнення Росії в Україну та подальша окупація нею найбільшої в Європі АЕС викликали безпрецедентну ситуацію: вперше бойові дії розгорнулися на території діючої цивільної АЕС, і, як наслідок, загроза радіоактивної катастрофи стала ще реальнішою. Водночас Росія продовжує накопичувати техніку та боєприпаси всередині станції.

22 травня внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури України Запорізьку атомну електростанцію вкотре було відключено від центральної енергосистеми. В результаті станцію було переведено в резервне харчування всьоме з 24 лютого 2022 року.

Дизель-генератори, що мають лише десятиденний запас палива, були автоматично включені для охолодження. Хоча через кілька годин «Укренерго» вдалося відновити лінії електропередачі, які живлять ЗАЕС, інцидент, як і раніше, викликає занепокоєння щодо безпеки України, її сусідів та регіону в цілому.. З 4 березня 2022 року, коли війська РФ взяли під контроль ЗАЕС, вона стала важливим елементом для обговорень із Заходом.

Ситуація на ЗАЕС створює загрози, починаючи від ядерної безпеки, національної та регіональної стабільності, а також дефіциту енергії, закінчуючи економічними втратами та промисловим шпигунством.. «Стратегічне значення та розмір електростанції роблять її привабливою мішенню для російських військових загроз, ядерного шантажу та дезінформації, що викликає побоювання щодо безпеки ЗАЕС та потенційного використання як зброя.. Ефективно використовуючи станцію як стратегічну ядерну зброю, Росія прагне залякати та загрожувати не лише українському населенню, а й мільйонам людей у сусідніх регіонах, у тому числі своїм громадянам.

Тому Росія перетворює ЗАЕС на військову базу та базу тилового забезпечення. Незважаючи на неодноразові заклики МАГАТЕ та світових лідерів, російська присутність на електростанції ще більше зміцнилася.

За даними ГУР, там постійно перебувають співробітники "Росатому", військові, бронетехніка та боєприпаси. Кількість особового складу та військової техніки постійно змінюється: від п'яти до 20 одиниць машин знаходяться поряд з кожним енергоблоком та регулярно змінюються протягом дня. Для збереження секретності всі вантажівки щільно закриті, що викликає побоювання та вказує, що їх використовують для зберігання та перевезення боєприпасів», — пишуть політологи.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, кількість російських військових частин на атомній станції зараз перевищує чисельність українського персоналу. Українські співробітники працюють у розжареній обстановці та зазнають тиску. Робітники побоюються потенційного повторення катастроф на Фукусімі та Чорнобилі. За даними української розвідки, було підтверджено, що енергоблоки ЗАЕС заміновані.

Також у ГУР повідомили, що перед очікуваним контрнаступом «росіяни готують масовану провокацію та імітацію аварії на Запорізькій АЕС». Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив серйозність ситуації і назвав ці дії нічим іншим, як "ядерним тероризмом". Навіть у мирний час атомні електростанції залишаються об'єктами підвищеної небезпеки, незважаючи на наявність надійних систем запобігання аваріям.

Таким чином, тактика Росії безпосередньо загрожує не тільки Україні, а й цілому регіону.. "Міжнародне співтовариство має терміново вжити рішучих заходів, щоб захистити світ від нової ядерної катастрофи", - упевнені українські політтехнологи.