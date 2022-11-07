Фахівці нагадали про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС

23:33 04 листопада Київ, Україна

У зв'язку з загрозою ядерного удару, а саме потенційним застосуванням росіянами тактичної ядерної, біологічної чи хімічної зброї на території України, необхідно згадати про наслідки для всього континенту глобальної Чорнобильської катастрофи, яка не має аналогів за площею радіоактивного забруднення та величиною радіоактивного опромінення рослин, тварин та людини.

Найбільшу небезпеку для всього живого становлять радіоактивні ізотопи йоду, стронцію, цезію, ті ж радіонукліди, що утворюються після ядерної детонації. І незважаючи на те, що аварія сталася 26 квітня 1986 року, великомасштабний викид радіонуклідів у навколишнє середовище призвів до серйозних наслідків для біоти всього континенту, включаючи порушення на екосистемному рівні.

Безумовно, найбільш катастрофічні наслідки зафіксовано на території України, росії та білорусі. Проте значного радіоактивного забруднення зазнали і країни Центральної Європи, Скандинавського та Балканського півостровів.

За даними наукового центру радіаційної медицини АМН України, Чорнобильська катастрофа призвела до опромінення приблизно 4 млн населення України.

Показники дитячої смертності у забруднених районах були вищими, ніж у «чистих» районах. Крім того, зафіксовано драматичне зростання захворюваності на рак щитовидної залози у тих, хто був опромінений у дитячому віці (0-14 років), та збільшення неонкологічної захворюваності практично за всіма класами хвороб, у тому числі на психічні розлади (депресивні розлади, PTSD, соматоформні), тривога, безсоння, соціальна дисфункція).