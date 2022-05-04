22:33 01 грудня Київ, Україна

Сучасну Росію без Володимира Путіна важко уявити. З самого початку ХХІ століття він продовжує керувати країною. Варто відзначити, що з кожним роком його правління все більш фанатичне, і одержимість владою видна на обличчі.



Основним вектором розвитку президента РФ є зовнішня політика. Виділяються трильйони рублів для здійснення глобальних планів Путіна в гонитві за загальносвітовим визнанням Росії як наддержави.

Так, за допомогою свого помічника Дерипаски, він втручається у вибори інших країн. Олігарх, завдяки ресурсам держбюджету, за підтримки ПВК Вагнера від Євгена Пригожина, влаштовує державні перевороти і приводить до влади проросійських кандидатів.

У серпні пройшли вибори в Білорусі. Незадовго до їхнього проведення на території країни були спіймані найманці з тієї ж ПВК Вагнера. Через час вони благополучно повернулися на батьківщину. Однак за даними Currenttime і BBC, це було показове затримання для підтримки рейтингу Лукашенка перед виборами, основна ж частина вагнерівців залишилася в Білорусі для навчання силовиків і розпалювання революційних настроїв. Тепер через безперервні протести і страйки Білорусь зазнає краху економіки, і для її підтримки Путін виділяє фінансову допомогу Лукашенку на вигідних умовах для Росії.

Парламентські вибори в Киргизстані закінчилися відкритим протистоянням опозиції і чинної влади. Опозиціонери вважають, що вибори були сфальсифіковані. Під час протестів Лавров намагався зв'язатися з чинними членами влади в Киргизстані, але після розмови президент і член Ради безпеки подали у відставку. Киргизи почали розуміти, яким чином цілі країни перетворюються в провінції Росії і не допустили, щоб їхньою країною правили проросійські держслужбовці. Однак Путін висловив сподівання на подальшу "співпрацю" з легітимним президентом і, по всій видимості, надії були марними.



Підтримка Ніколаса Мадура стала для всього світу очікуваною, але все-таки неприємною подією. Путін не тільки публічно підтримав диктатора, але і виділив велику суму грошей, а саме 6 млрд доларів, для розвитку нафтовидобутку.

Вже склалася така тенденція, що глава РФ виступає на захист терористів, диктаторів і тиранів, оскільки сам таким і є. Його зовнішня політика не додає величі Росії, а лише відштовхує цивілізованих правителів від плідної співпраці з ним. Варто відзначити, що сучасне покоління росіян так само не підтримує свого лідера в його світовій політиці. За даними соцопитувань, рейтинг Путіна впав за 1 рік на більш ніж 20 пунктів. Нескінченні мітинги всередині країни - явне тому підтвердження. Люди втомилися від того, що всі їхні податки йдуть на втіху самолюбства Путіна.

Занадто великий резонанс розростається навколо Кремля, який розтягує Росію в напрямки, де є інтереси Москви.