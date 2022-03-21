"Співпрацював з російською розвідкою" - в Німеччині затримали шпигуна

13:02 22 червня Київ, Україна

18 червня в Карлсруе був затриманий 29-річний Ільнур Н. Його підозрюють в зв'язках з російською розвідкою.



Про затриманого шпигуна стало відомо тільки 21 червня. Про його затримання повідомили в прокуратурі Карлсруе, Німеччина. Затриманий працював в одному з університетів країни. Конкретно, в якому навчальному закладі працював Ільнур - не повідомили, однак із закритих джерел стало відомо, що це був університет Аугсбург. У ньому підозрюваний в шпигунстві викладав природознавство.



За даними слідства, Ільнур Н., в період, "найпізніше з початку жовтня 2020 року співпрацював з російською розвідкою", і 3 рази зустрічався з представником російських спецслужб. Також як мінімум 2 рази він передавав службову інформацію, щодо своєї роботи, за винагороду.

Як підсумок, він утримується під вартою. Як звинувачення Ільнуру Н. пред'явлено участь в нелегальній агентурній діяльності. Покарання, передбачене за дану статтю в Німеччині - до 5 років позбавлення волі.

Для російських шпигунів цей рік триває не кращим чином. Іноземна контррозвідка демонструє провальну роботу спецслужб РФ.

Необхідно нагадати, що тільки за 2021 рік про діяльність російських шпигунів стало відомо вже в декількох країнах ЄС. Якщо брати до уваги нову форму диверсій і шпигунства, яка належить до гібридної форми ведення війни, то в список жертв також потрапили США.

Атаки диверсантів і шпигунів в цьому році зазнали: Чехія, Болгарія, Латвія, США, Німеччина, Італія. З найгучніших викриттів стали атака російських співробітників ГРУ Мишкіна і Чепіги на склади боєприпасів у Врбетіце, кібератака на нафтопровід Colonial Pipeline в США і викриття цілої групи шпигунів в Болгарії.

Західні експерти вважають, що нова школа російської розвідки показала свою неефективність і продовжує спростовувати слова уряду РФ про "всемогутню і непереможну армію Росії".