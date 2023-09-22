Зниження глобального статусу Росії на тлі відсутності Путіна в Індії

03:15 21 вересня Київ, Україна





Відсутність бункерного діда на саміті G-20 у Нью-Делі 9 і 10 вересня не була такою дивовижною і, схоже, навряд чи було помічено кимось із двох десятків світових лідерів, які були на ньому присутні.. Путін також пропустив попередній саміт в Індонезії і не був присутній на останній зустрічі БРІКС у Південній Африці, а також на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії у Джакарті на початку вересня. Натомість кінська голова Лаврів, на всіх міжнародних зустрічах, замість свого диктатора виступає із антизахідними промовами. У Джакарті делегацію США очолювала Минулий саміт G-20 дав зрозуміти, що лідери з різних куточків світу готові до пошуку компромісу, коли йдеться про масштабні проблеми, такі як порушення продовольчих ланцюжків, загроза ядерної війни, падіння економік та підвищення цін на енергоносії. Вони, схоже, нарешті, усвідомили, що головною причиною їхнього лиха є війни в Україні, яку розв'язав Путін. Тим часом зустріч в Індії також внесла ясність, що участь Росії ніяк не впливає на прийняття рішень і що без представників цієї країни саміт G-20, як і інші міжнародні зустрічі, цілком можуть існувати без будь-яких змін.Відсутність бункерного діда на саміті G-20 у Нью-Делі 9 і 10 вересня не була такою дивовижною і, схоже, навряд чи було помічено кимось із двох десятків світових лідерів, які були на ньому присутні.. Путін також пропустив попередній саміт в Індонезії і не був присутній на останній зустрічі БРІКС у Південній Африці, а також на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії у Джакарті на початку вересня. Натомість кінська голова Лаврів, на всіх міжнародних зустрічах, замість свого диктатора виступає із антизахідними промовами. У Джакарті делегацію США очолювала віце-президент Камала Харріс, а китайську делегацію – прем'єр-міністр Лі Цян. Лі також представляв Китай у Нью-Делі, оскільки Сі Цзіньпін уперше вирішив пропустити саміт G20. Зі свого боку, Пекін активно прагне позиціонувати себе як лідер Глобального Півдня. Вплив Росії серед цих країн був підірваний через вторгнення в Україну, яке засудило значну кількість держав Латинської Америки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.



Індія доклала надзвичайних зусиль під час свого головування у G-20. Прем'єр-міністр Нарендра Моді прагнув зміцнити свій політичний капітал, підвищуючи престиж саміту. Крім того, успішна посадка космічного корабля "Чандраян-3" на Південному полюсі Місяця продемонструвала технічний прогрес Індії. Це також посилило провал російської місії «Місяць-25» на Місяць, а також розрив співпраці між індійською та російською космічними програмами. Моді сподівався привернути увагу G-20 до економічних питань, а президент США Джо Байден представив план реформування Світового банку та розширення кредитних ліній для країн, що розвиваються. І хоча російські коментатори продовжують стверджувати, що формат G20 втратив актуальність, за іронією долі, саме Росія стає дедалі неактуальнішою у глобальних дискусіях щодо сталого зростання, оскільки її фінансова система перебуває у глибокій рецесії.



Енергетика - одне з небагатьох питань, з яких

Одним із досягнень, яким Нью-Делі може пишатися, є запрошення Африканського союзу стати членом П-20 нарівні з ЄС. Ця ініціатива неявно підриває лідерство Китаю в економічних відносинах на континенті і безпосередньо підриває "антиколоніальну" риторику Росії, формально наголошуючи на важливості зв'язків між африканськими державами та західними країнами.. Уперта відмова Путіна відновити зернову угоду залишає різні зацікавлені сторони розчарованими, а світові продовольчі ринки опиняються у хисткому становищі. Особливо невдоволений президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який задля відновлення зернової угоди навіть приїхав до Сочі, де нічого не зміг домогтися від Путіна. Водночас, вагнерівці хоч і були корисні Кремлю в Африці, проте тепер, у зв'язку з вічним протистоянням спецслужб усередині Росії, ГРУ та СЗР не можуть поділити спадщину Пригожина, тому на африканському континенті агресор також стрімко втрачає позиції. Індія доклала надзвичайних зусиль під час свого головування у G-20. Прем'єр-міністр Нарендра Моді прагнув зміцнити свій політичний капітал, підвищуючи престиж саміту. Крім того, успішна посадка космічного корабля "Чандраян-3" на Південному полюсі Місяця продемонструвала технічний прогрес Індії. Це також посилило провал російської місії «Місяць-25» на Місяць, а також розрив співпраці між індійською та російською космічними програмами. Моді сподівався привернути увагу G-20 до економічних питань, а президент США Джо Байден представив план реформування Світового банку та розширення кредитних ліній для країн, що розвиваються. І хоча російські коментатори продовжують стверджувати, що формат G20 втратив актуальність, за іронією долі, саме Росія стає дедалі неактуальнішою у глобальних дискусіях щодо сталого зростання, оскільки її фінансова система перебуває у глибокій рецесії.Енергетика - одне з небагатьох питань, з яких Кремль все ще може затвердити свій глобальний вплив. Однак нещодавня угода з Саудівською Аравією про скорочення видобутку нафти створює проблеми для багатьох країн, що розвиваються, перевантажених боргами. Зростання цін на нафту є поганою новиною навіть для Пекіна, який продовжує боротися із серйозним економічним спадом та виявляє, що його ініціатива «Один з'їдаючи – один шлях» поступово підривається. Якийсь час Індія отримувала вигоду від імпорту російської нафти зі знижкою та оплати її в рупіях замість доларів. Однак ці переваги були недовговічними. Зараз основна увага приділяється розвитку нового енергетичного коридору на Близькому Сході, який користується підтримкою США та Європейського Союзу. Кожен крок до переходу на відновлювані джерела енергії та впровадження зелених технологій є невдачею для Росії, яка не може запропонувати світові нічого, окрім вуглеводнів.Одним із досягнень, яким Нью-Делі може пишатися, є запрошення Африканського союзу стати членом П-20 нарівні з ЄС. Ця ініціатива неявно підриває лідерство Китаю в економічних відносинах на континенті і безпосередньо підриває "антиколоніальну" риторику Росії, формально наголошуючи на важливості зв'язків між африканськими державами та західними країнами.. Уперта відмова Путіна відновити зернову угоду залишає різні зацікавлені сторони розчарованими, а світові продовольчі ринки опиняються у хисткому становищі. Особливо невдоволений президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який задля відновлення зернової угоди навіть приїхав до Сочі, де нічого не зміг домогтися від Путіна. Водночас, вагнерівці хоч і були корисні Кремлю в Африці, проте тепер, у зв'язку з вічним протистоянням спецслужб усередині Росії, ГРУ та СЗР не можуть поділити спадщину Пригожина, тому на африканському континенті агресор також стрімко втрачає позиції.





Найспірнішим питанням саміту було вироблення спільної позиції щодо війни в Україні. Напередодні цієї події російські пропагандисти заповідали, що “політичний розрив виявиться надто великим, щоб його подолати”. Проте Нью-Делі старанно працював над пошуком компромісу. І хоча підсумкова декларація прямо не засуджує російську агресію, вона засуджує використання сили для територіальних завоювань та підтверджує неприпустимість ядерних загроз. Київ висловив розчарування з приводу такої слабкості заяви. Незважаючи на це, українське керівництво розуміє, що, мабуть, найефективніший спосіб переконати ті держави, які вважають за краще триматися на безпечній відстані від війни в Європі, зайняти більш важливу позицію - це завдати Росії серії поразок на полі бою. Таким чином кожна позиція, захоплена українськими бригадами, означає удар по репутації Росії на міжнародній арені і плану Путіна з перемоги у війні на виснаження. Найспірнішим питанням саміту було вироблення спільної позиції щодо війни в Україні. Напередодні цієї події російські пропагандисти заповідали, що “політичний розрив виявиться надто великим, щоб його подолати”. Проте Нью-Делі старанно працював над пошуком компромісу. І хоча підсумкова декларація прямо не засуджує російську агресію, вона засуджує використання сили для територіальних завоювань та підтверджує неприпустимість ядерних загроз. Київ висловив розчарування з приводу такої слабкості заяви. Незважаючи на це, українське керівництво розуміє, що, мабуть, найефективніший спосіб переконати ті держави, які вважають за краще триматися на безпечній відстані від війни в Європі, зайняти більш важливу позицію - це завдати Росії серії поразок на полі бою. Таким чином кожна позиція, захоплена українськими бригадами, означає удар по репутації Росії на міжнародній арені і плану Путіна з перемоги у війні на виснаження.



Загалом головування Індії в G-20 продемонструвало, що організація, як і раніше, корисна для вироблення спільного порядку денного між об'єднаним та оновленим Заходом та ключовими впливовими державами в Азії, Латинській Америці та Африці.. Росія не тільки стає все більш неактуальним міжнародним гравцем, але фактично є серйозною перешкодою на шляху реалізації планів великих держав. Індія, як Бразилія чи Нігерія, може бути незадоволена заклопотаністю Заходу війною в Україні. Однак глобальна увага може бути зосереджена на проблемах економічної нерівності та зміни клімату лише після перемоги у відновленні повної територіальної цілісності України. Кожен додатковий пакет західної військової та економічної допомоги Україні неминуче зменшує обсяг ресурсів, доступних для вирішення гуманітарних криз та стихійних лих у найбідніших країнах, і багато західних політиків та активістів обурюються цією реальністю. Швидке закінчення війни Росії проти України фактично скине ці пріоритети, що, очевидно, мали зрозуміти лідери країн Африки, Південно-Східної Азії та Латинської Америки на саміті G-20.