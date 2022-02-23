Смерть двох жителів у Луганській області – фейк

15:53 23 лютий Київ, Україна

До вашої уваги відео зняте, так званим, “ ЛуганськІнформЦентром ” з місця , “ обстрілу ” ЗСУ села Піонерське. За заявами окупантів під час обстрілу один із снарядів потрапив до житлового будинку, і загинули двоє мирних жителів. У відео навіть показали їх обвуглені “ останки ” ... які складно взагалі впізнати як людські, але окупанти заявили, що через пожежу та високі температури тіла практично перетворилися на попіл. Тобто, всередині будинку мав бути практично крематорій, з урахуванням того, як вигоріли “ тіла ” .

А тепер, увага…

У відео показана нежитлова будівля, а недобудова. Зверніть увагу, що стіни без внутрішньої обробки, відсутні комунікації, в деяких кадрах вікна не те щоб без рам, але і без первинної обробки під вставку - гола цегла.

Якщо в приміщенні вирувала пожежа і останки вигоріли буквально в попіл, то чому цих слідів пожежі немає на стінах? Мається на увазі кіптява, гар і т.д. До речі, в будівлі куди потрапив " снаряд " і де вирував " жахливий " пожежа, як повідомляють нам фейкновості, єдине вставлене вікно зберегло шибки в цілісності, а самі шибки, знову-таки, навіть не закоптили.





Власне, що ми маємо?

Так званий “ ЛуганськІнформЦентром ” у покинутому недобудові влаштувало локальну пожежу, принесли шматок м'яса, яке на місці і засмажили, а на камери розповіли про черговий “ злочин ” ЗСУ, оформили це в ексклюзивну новину і отримали за це приз “глядацьких симпатій Марії Захарової”