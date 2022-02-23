Смерть двох жителів у Луганській області – фейк

15:53 23 лютий Київ, Україна

До вашої уваги відео зняте, так званим, ЛуганськІнформЦентром з місця , обстрілу ЗСУ села Піонерське. За заявами окупантів під час обстрілу один із снарядів потрапив до житлового будинку, і загинули двоє мирних жителів. У відео навіть показали їх обвуглені останки ... які складно взагалі впізнати як людські, але окупанти заявили, що через пожежу та високі температури тіла практично перетворилися на попіл. Тобто, всередині будинку мав бути практично крематорій, з урахуванням того, як вигоріли тіла .

А тепер, увага…

У відео показана нежитлова будівля, а недобудова. Зверніть увагу, що стіни без внутрішньої обробки, відсутні комунікації, в деяких кадрах вікна не те щоб без рам, але і без первинної обробки під вставку - гола цегла.

Якщо в приміщенні вирувала пожежа і останки вигоріли буквально в попіл, то чому цих слідів пожежі немає на стінах? Мається на увазі кіптява, гар і т.д. До речі, в будівлі куди потрапив " снаряд " і де вирував " жахливий " пожежа, як повідомляють нам фейкновості, єдине вставлене вікно зберегло шибки в цілісності, а самі шибки, знову-таки, навіть не закоптили.

Власне, що ми маємо?

Так званий ЛуганськІнформЦентром у покинутому недобудові влаштувало локальну пожежу, принесли шматок м'яса, яке на місці і засмажили, а на камери розповіли про черговий злочин ЗСУ, оформили це в ексклюзивну новину і отримали за це приз “глядацьких симпатій Марії Захарової”