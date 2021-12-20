Зміна режиму Лукашенка на режим Путіна не призведе до покращень у Білорусі

19:24 19 грудень Київ, Україна

Білоруси, рятуючись від репресій, мігрують до Литви, України та інших країн. За даними Міністерства закордонних справ Польщі, з червня 2020 року до кінця липня 2021 року польські консульства видали загалом 178 711 віз для білорусів, з яких 12 190 були так званими гуманітарними візами, які використовували політичні біженці. Для порівняння: протягом 2019 року Польща видала громадянам Білорусії 358 421 візу, з яких лише 7 були гуманітарними.



Репресії в РБ ще не пішли на спад. Олександр Книрович, раніше успішний білоруський підприємець, прогнозує, що кількість політичних ув'язнених у країні досягне 6000 осіб , порівняно з приблизно 1000 сьогодні, і що білоруський політичний режим проіснує до кінця десятиліття . Він стверджує, що його довговічність залежить від нинішнього політичного режиму в Росії, для якого підтримка Мінська є стійкою та популярною серед значних верств населення Росії. Це, у свою чергу, означає, що еміграція найбільш креативних і заповзятливих білорусів продовжуватиметься до моменту, коли прихильники режиму справді матимуть більшість у Білорусії.

Не всі політичні емігранти настільки песимістичні. За словами відомого опозиційно налаштованого аналітика Артема Шрайбмана, який нині проживає в Києві, всі білоруси вдома і за кордоном передбачають неминучу зміну влади, яка призведе до потепління. Вони вважають, що зміна керівництва контролюватиметься Росією з подальшим утриманням влади в РБ, а, за словами Шрайбмана, білоруси звикли вважати, що путінський режим не настільки репресивний.



Схоже, що обидві думки - Книровича і Шрайбмана - залежать від близькості Білорусії до Росії. Однак якщо для Книровича це погане знамення, то міркування Шрайбмана більше схожі на поступку меншому злу.

Втім, незацікавлені політичні сили поза межами Росії та Білорусії наголошують на вкрай негативному впливі Кремля на Мінськ у майбутньому, а також пророкують можливу втрату незалежності РБ.