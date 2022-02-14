Службу «цифрового аташе» Росії вже нахвалили департаментом хакерів

22:04 14 лютий Київ, Україна

7 лютого Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Російської Федерації оголосило про створення служби «цифрового аташе». Офіційно цей сервіс просуватиме російські ІТ-продукти на міжнародному ринку, хоча в це не вірять навіть російські видання, відкрито називаючи цю ініціативу " новим фронтом протистояння РФ Заходу ". Було оголошено, що в 2022 році російські «цифрові аташе» почнуть працювати в 16 країнах: Німеччині, Туреччині, Бразилії, В'єтнамі, Єгипті, Індії, Ірані, Казахстані, Узбекистані, Кубі, Малайзії, ОАЕ, Сінгапурі, Таїланді. Кореї. І якщо початкові результати задовольнятимуть керівництво Кремля, 2024 року географію російської присутності планується розширити до 28 країн.

Відповідні повідомлення опубліковано на сайті Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Російської Федерації.

Відомо, що значна частина російського дипломатичного корпусу за кордоном займається шпигунством та активними заходами впливу. Тому можна очікувати, що «цифрові аташе» будуть використовувати впровадження російських програмних продуктів як можливості для шпигунства та створення бекдорів для порушення роботи інформаційних систем цих країн .

Ймовірно, тепер російські хакерські угруповання частково виходитимуть , а їхні співробітники стануть представниками «цифрового аташе» у різних країнах.. Ті небагато людей, яких вдалося викрити закордонним спецслужбам, також будуть залучені до незаконної діяльності, однак залишаться в Росії і зможуть впроваджувати код злому в ІТ-продукти російського виробництва.

Примітно, що російські хакерські угруповання, афілійовані з Генеральним штабом ЗС РФ , Службою зовнішньої розвідки Росії та ФСБ, неодноразово викривалися у кіберопераціях проти низки країн, включаючи Україну, Польщу, Велику Британію, США, Естонію. , Грузію, Францію, Німеччину та інші. Характерною рисою цих операцій було втручання в інформаційні системи та критично важливу інфраструктуру, а також спроби вплинути на вибори чи політичну ситуацію у цих країнах.

Найвідомішою і найбільшою кібератакою російської групи хакерів Cozy Bear або «APT29» , що часто пов'язується зі ЗВР РФ, вважається злом американської IT-компанії «Solar Winds». Зловмисники проникли на сервер у 2019 році, відправили оновлення тисячам користувачів системи Orion, яку виробляють у Solar Winds і пізніше ввели код злому.. В результаті було отримано дані урядових серверів США та великих IT-компаній, у тому числі Microsoft. Яким буде розмах кібератак, коли «цифрові аташе» почнуть просувати російський цифровий продукт, уявити нескладно.

У 2016 році з'явилися повідомлення про те, що російська хакерська група «APT29» безпосередньо пов'язана зі Службою зовнішньої розвідки Росії, втручається в інформаційні системи Національного комітету Демократичної партії США.. Російські хакери неодноразово намагалися втрутитися у вибори у США .

Російські спецслужби також намагалися зірвати розробку вакцини проти COVID-19 та вкрасти дослідницькі матеріали для використання у гібридній вакцині та подати Російську Федерацію як “ рятівника людства ” , що мало допомогти зняти санкції за російську окупацію Криму та її агресію проти України в Донбас.. У 2020 році агентство Reuters опублікувало заяву британського Національного центру кібербезпеки «NCSC» про те, що російські хакери намагалися вкрасти дослідження з вакцин та методів лікування COVID-19 у академічних та фармацевтичних установ по всьому світу.. У узгодженій заяві Сполученого Королівства, США та Канади «APT29» названо винуватцем атак.

Відомо, що гурт Cozy Bear зміг проникнути в системи Нідерландської поліцейської академії в 2017 році.. За атакою спостерігала голландська секретна служба AIVD, яка попередила поліцію про зло.. Російські хакери намагалися вкрасти дані, пов'язані з розслідуванням катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines. Літак був збитий 17 липня 2014 року в небі над окупованою Росією частиною України російським ЗРК «Бук», що належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ. 24 травня 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватила Росію у знищенні пасажирського літака в небі над Донбасом.

З 2014 року російські спецслужби та пов'язані з ними хакерські групи активно проводять власні кібероперації проти українських комп'ютерних систем. Вони здійснюють комп'ютерні саботажі, спрямовані на критичну інфраструктуру України, урядові сайти та українські ЗМІ.

Чергова масштабна атака відбулася в ніч із 13 на 14 січня 2022 року. Російські хакери під чужим прапором спробували провести операцію, щоб зіпсувати дружні стосунки між Україною та Польщею. Постійний представник Польщі в ЄС посол Анджей Садош заявив, що уряд Польщі має інформацію про те, що група хакерів, пов'язаних з російськими спецслужбами, атакувала українські сайти.

Неоголошена кібервійна триває вже багато років. А спецслужби РФ активно атакують не лише Україну, а й країни ЄС та НАТО. Однак на тлі зростаючих кіберзагроз спостерігається і постійне підвищення сили кібербезпеки, якій приділяється дедалі більше уваги. Тому російські хакери та спецслужби не завжди можуть отримати доступ до важливої інформації та систем. Іноді для успішного вторгнення необхідний фізичний доступ або розгортання програмного забезпечення із вбудованими бекдорами. Не виключено, що в цьому і полягає мета нової служби «цифрового аташе» РФ, яка почне працювати в 2022 одночасно в 16 країнах. Ця " спецслужба " лобіюватиме використання російського програмного забезпечення та купівлю російських ІТ-продуктів. Для Росії це не тільки можливість виправити свої фінанси, а й додатковий шлях для наступальних дій у кіберпросторі.