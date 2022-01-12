Словаччина вислала російських дипломатів: європейська солідарність проти Росії

18:48 28 квітень Київ, Україна

Після того, як Чехія вислала російських дипломатів з посольства РФ в Празі, Словаччина підтримала сусідів і також вислала російських представників зі своєї країни. Чи проявлять солідарність інші країни ЄС, щоб підтримати Чехію?

Нагадаємо, що криза в чесько-російських дипломатичних відносинах розпочалася 17 квітня, після того, як влада Чехії звинуватила агентів з російського ГРУ в диверсії на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.

Після звинувачення Чехія вислала 18 російських дипломатів, запевняючи, що всі вони є співробітниками спецслужб РФ. У Кремлі відповіли дзеркальними методами і вислали 20 чеських представників з посольства в Москві. Прага виступила з ультиматумом для Росії, щоб та повернула чеських дипломатів назад в посольство. Після категоричної відмови Москви до вимог Праги, уряд Чехії 22 квітня оголосив, що до кінця травня скоротить чисельність російських дипломатів в посольстві своєї країни на 70 осіб.

В той же день, кілька годин по тому, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер проявив солідарність до дій Чехії і оголосив про те, що Братислава висилає трьох російських дипломатів зі своєї країни. Російські представники повинні залишити країну протягом семи днів. Росія ще ніяк не прокоментувала висилку дипломатів зі Словаччини.

Солідарність країн Європи у висилці російських представників одного разу вже відбулася. Це було в 2018 році, після того, як стало відомо, що агенти ГРУ РФ отруїли Юлію та Сергія Скрипалів у Солсбері. Тоді було вислано понад 140 росіян з понад 20 європейських країн.Чи піде такий же ланцюжок цього разу, поки не відомо.

Сьогодні, під час нарощування збройних сил РФ на кордоні з Україною, дуже гостро стоїть питання про вибір сторони. Деякі країни ЄС досі балансують між Росією і Європою. Наприклад, Болгарія, яка регулярно з'являється на сторінках газет як жертва шпигунських ігор. США підозрюють, що значна частина уряду цієї країни, що перекочувала у владу з часів СРСР, залишається занадто лояльною до уряду Росії. Тому, в разі якщо інші країни Європи також почнуть висилати російських дипломатів, уряду таких країн, як Болгарія, випаде шанс остаточно визначитися, на чиєму вони боці, тому що в нинішніх умовах залишатися посередині більше не вийде.