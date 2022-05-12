Скільки коштує країна

21:53 09 грудня Київ, Україна

Про те, що Путін планує повернути країни колишнього соцтабору, відомо всім. Залишається питання, як саме він буде це робити. Спираючись на останні події, він може відвоювати території або підкупити правителя.



Для України 2014 склався вкрай трагічно. Можна побачити, що відбувається, коли президент під протекторатом Кремля не виконує своїх зобов'язань і втрачає контроль над ситуацією. Військове вторгнення російських регулярних військ було питанням часу.





Для повернення до складу Росії ближнього зарубіжжя У Білорусі ж справи йдуть трохи інакше. Тут протест залишається мирним, і Путін розуміє, що більш радикальним його вже не зроблять. Тому виділяє Лукашенку 1,5 млрд. Це яскравий приклад того, як країна купується шляхом покупки правителя.Для повернення до складу Росії ближнього зарубіжжя Кремль старається дуже сильно. Визнання і підтримка суверенітету Абхазії після провокації конфлікту в Грузії, прийняття сторони невизнаної народної республіки Придністров'я і результативні спроби в підкупі колишнього президента Ігоря Додона. Все це лише вершина айсберга зовнішньої політики Москви щодо ближнього зарубіжжя.

Путін продовжує наступ і до більш далеких регіонів. Наприклад, у вересні він виділив фінансову та іншу гуманітарну допомогу для країн Африки, таких як Бурунді, Сомалі, Сьєрра-Леоне, ЦАР. Як відомо, ці країни є одними з найбагатших видобувачів алмазів у світі. Так само на їхній території знаходяться нафта, уран, нікель, залізна руда, золото. Тому разом з гуманітарною допомогою вирушили представники з ПВК для контролю збереження вантажу гуманітарної допомоги.



Протягом всього року Путін допомагав Сербії та Італії, доставляючи провізію, тести, засоби індивідуального захисту для цих країн. Все це доставлялося на військових літаках Іл-76 за підтримки військової техніки, військових вірусологів для допомоги в боротьбі з коронавірусною інфекцією. Ось така допомога від Кремля, побризкав вулиці дезінфектором з бронетранспортера і посилив присутність російських військових на Заході.





Ситуація з венесуельським президентом Ніколасом Мадурою ідентична. Країна має величезні запаси нафти, одного диктатора, опозицію у вигляді демократа, громадянську війну, допомогу Мадурі у вигляді 6 млрд на стабілізацію економіки і розвиток нафтової промисловості. Підсумок - "Роснефть" займається "розвитком" нафтової промисловості в Південній Америці. Правда, на цей момент компанія "Роснефть" припинила свою діяльність у Венесуелі через закриття компанії. Тепер справу продовжує "Росзарубежнефть".

Таким чином Путін продовжує скуповувати активи, вже не обмежуючись ближнім зарубіжжям, а й простягаючи руки на інші континенти. Його методи схвалюють лише країни з економікою, що розвивається, або закритою економікою, оскільки їхні лідери в точності такі ж, як і він. Любителі влади, грошей і війни.