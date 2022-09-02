Скільки рф витрачає на похорон військовослужбовців, які воюють в Україні

23:31 04 серпня Київ, Україна

Розподіл бюджету росії відбувається не типовим для цивілізованих країн способом. Уряд кремля готовий витрачати трильйони рублів на вбивство своїх громадян і в десятки разів менше на підтримку їхнього життя. Країна-терорист – країна-феномен.

Введені санкції проти злочинного уряду в кремлі торкнулися кожного росіянина . Вже зараз у магазинах не просто зростають ціни, а й зникають товари. Як завжди, першими негативні наслідки санкцій відчули мешканці провінцій.

У той самий час російська влада на чолі з президентом рф заявила про те, що "санкції на росію не діють". Було ухвалено рішення про збільшення витрат на армію.

Росія збільшила ціни на енергоресурси і, як і раніше, отримує наддоходи від їхнього продажу. На сьогодні кремль заробив на продажу вуглеводнів на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Насамперед це пов'язано з позицією Заходу, який уже ввів ембарго на постачання нафти та скорочує постачання природного газу з росії, проте не в змозі їх зупинити повністю в один момент.

Здавалося б, небувалий прибуток від основної статті експорту має сприяти якщо не покращенню, то хоча б стабілізації економіки країни. Адже для кремля це могло б стати додатковим, а головне реальним аргументом на користь пропагандистського наративу, що “путін захищає свій народ”.

На війну агресор витрачатиме найбільше грошей, які доводиться вже переорієнтувати з інших статей витрат економіки. У 2022 році рф планувала витратити близько 5500000000000 рублів на всі силові структури. Це витрати від зарплат військовослужбовцям до закупівлі спецтехніки. На цей момент кремль вже витратив 4 трлн рублів.. За словами аналітика Павла Лузіна, основна частина витрат йде на ремонт та часткову модернізацію військової техніки, а також виробництво боєприпасів. Аналітик наголошує, що протягом кількох років росія почала тягнути додаткові гроші на “оборону” з Міністерства промисловості та торгівлі.

«З 24 лютого рф витратила понад 90 млрд рублів на виплати родичам загиблих військовослужбовців в Україні. Усього ж, на цей момент, з бюджету виділено понад 113 млрд рублів. Варто зазначити, що навіть посилаючись на офіційні дані похоронних виплат рф, кількість загиблих росіян на війні становить від 16 до 25 (тис.) осіб», - заявляють аналітики.

Російське міноборони досі не озвучує інформацію про втрати у живій силі.

«Грунтуючись на відомому факті брехні офіційних осіб росії, на маніпуляції з виплатами родичам загиблих (більшість не отримують виплати з надуманих причин, або отримують меншу частину від заявленої суми), а також враховуючи той факт, що так звані мобілізовані з окупованих частин Донецької і Луганської областей не отримують взагалі жодних виплат, оскільки не числяться в армії рф, кількість загиблих з окупаційної армії близько 40 тис. осіб, якщо навіть не перевищує цього значення», - заявляють аналітики, які побажали залишитися неназваними.

На їхню думку, до кінця року витрати на "оборону" можуть становити більше 8 трлн рублів. У кремлі щороку стверджують - "грошей на всіх не вистачає", проте значна кількість проблем так і не вирішується.