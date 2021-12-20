Скільки абітурієнтів з ОРДЛО вступили до вузів

20:49 13 липень Київ, Україна

Законопроект про вступ до українських вишів без здачі ЗНО для абітурієнтів з тимчасово окупованих регіонів АР Крим, Донецької та Луганської областей, не вніс особливих змін, крім того, що абітурієнти з ОРДЛО можуть надходити за спрощеною процедурою в усі заклади України.

Ми розібралися, скільки абітурієнтів вступили до вищих навчальних закладів України з 2016-го по 2019 роки і які умови для надходження в 2020 році.



Спрощена процедура існує з 2016 року, коли почали створюватися освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна». Спочатку їх було 12, в наступному році - вже 35, а в 2020 році працює 91 освітній центр.



Центри почали свою роботу 9 червня і будуть функціонувати до 23 жовтня. Вони створені на базі вищих навчальних закладів та закладів професійної освіти: коледжів і технікумів. Освітні центри орієнтовані на дітей з окупованих територій, які отримали українське повну загальну середню освіту.



Через освітні центри можуть надходити діти, які отримали дистанційно повну загальну середню освіту. Вони можуть або здавати ЗНО в додаткову сесію, або надходити через освітні центри, здаючи іспити.



Освітні центри надають абітурієнтам безкоштовний гуртожиток, сприяють отриманню ID-карти, протягом 3 місяців змінюють довідку про здачу іспитів з української мови та історії на свідоцтво про середню освіту - легітимний український документ про навчання в школі. Спрощена процедура існує з 2016 року, коли почали створюватися освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна». Спочатку їх було 12, в наступному році - вже 35, а в 2020 році працює 91 освітній центр.Центри почали свою роботу 9 червня і будуть функціонувати до 23 жовтня. Вони створені на базі вищих навчальних закладів та закладів професійної освіти: коледжів і технікумів. Освітні центри орієнтовані на дітей з окупованих територій, які отримали українське повну загальну середню освіту.Через освітні центри можуть надходити діти, які отримали дистанційно повну загальну середню освіту. Вони можуть або здавати ЗНО в додаткову сесію, або надходити через освітні центри, здаючи іспити.Освітні центри надають абітурієнтам безкоштовний гуртожиток, сприяють отриманню ID-карти, протягом 3 місяців змінюють довідку про здачу іспитів з української мови та історії на свідоцтво про середню освіту - легітимний український документ про навчання в школі. Зображення великого розміру (відкриється в новому вікні) Ще в 2016 році абітурієнти з тимчасово окупованих АР Крим та районів Донецької та Луганської областей отримали можливість вступати до вузів України за результатами вступних іспитів без ЗНО, паспорта та атестата (за допомогою освітніх центрів «Донбас-Україна» і «Крим-Україна»). Ще в 2016 році абітурієнти з тимчасово окупованих АР Крим та районів Донецької та Луганської областей отримали можливість вступати до вузів України за результатами вступних іспитів без ЗНО, паспорта та атестата (за допомогою освітніх центрів «Донбас-Україна» і «Крим-Україна»).



Вступна кампанія-2020 триватиме до кінця вересня, а освітні центри працюватимуть на місяць довше. Приймати документи для вступу на бюджетну форму навчання будуть до 20 серпня з «Крим-Україна» і до 22 серпня - з «Донбас-Україна». Тут можливі зміни.



Абітурієнти з ОРДЛО не підпадають під загальний конкурсний відбір, але повинні проходити конкурсний відбір за спеціальною квотою-2 тільки між собою. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому в певних Міністерством освіти і науки



Вступна кампанія-2020 триватиме до кінця вересня, а освітні центри працюватимуть на місяць довше. Приймати документи для вступу на бюджетну форму навчання будуть до 20 серпня з «Крим-Україна» і до 22 серпня - з «Донбас-Україна». Тут можливі зміни.Абітурієнти з ОРДЛО не підпадають під загальний конкурсний відбір, але повинні проходити конкурсний відбір за спеціальною квотою-2 тільки між собою. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому в певних Міністерством освіти і науки уповноважених установах вищої освіти і становить 20% (але не менше одного місця) максимального обсягу державного замовлення з відкритим і закритим конкурсних пропозицій. Квота-2 оголошується одночасно з держзамовленням.

У 2016 році на бюджетне навчання для студентів з окупованих територій держава виділила 1 тис. 600 місць. У наступному році квота становила 2 тис. 500 місць. У 2018-му і 2019 роках за квотою на бюджет могли набрати 2 тис. 600 абітурієнтів з ОРДЛО. У 2020 році квоту ще не оголосили При цьому надійшло на навчання менше абітурієнтів, ніж передбачала квота. У 2016 році в українські вузи поступили 1 тис. 8 абітурієнтів з ОРДЛО (855 осіб з Донбасу і 153 людини з Криму). Це лише 0,4% від загальної кількості вступників. При цьому надійшло на навчання менше абітурієнтів, ніж передбачала квота. У 2016 році в українські вузи поступили 1 тис. 8 абітурієнтів з ОРДЛО (855 осіб з Донбасу і 153 людини з Криму). Це лише 0,4% від загальної кількості вступників.



У 2017 році квота становила 2 тис. 500 людей, а надійшло 1 тис. 550 осіб (1 тис. 346 - з Донбасу, 204 - з Криму) або 0,6% від загального числа абітурієнтів.



У 2018 року студентами українських вузів стали 1 тис. 749 абітурієнтів з ОРДЛО (1 тис. 522 людини з Донбасу, 227 осіб з Криму) або 0,7% від загальної кількості тих, хто став студентами.



У 2019 за квотою вчинити вдалося 1 тис. 865 жителям окупованих територій (1 тис. 600 чоловік з Донбасу, 265 осіб з Криму) або 0,7% всіх надійшли до вузів.