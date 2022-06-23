Ситуация на востоке Украины за 17 мая - карта

За даними Ради національної безпеки і оборони України на 17 травня ситуація на сході України суттєво не змінилася
Загальна обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил за вчорашню добу істотних змін не зазнала і характеризувалася веденням бойових дій низької інтенсивності. У порівнянні з попередньою добою, вчора російсько-окупаційні війська зменшили загальну кількість вогневих провокацій до шести, проте під час однієї з них застосували заборонені зразки зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил за минулу добу не загинув і не отримав поранення. Цього вдалося досягти завдяки пильності наших захисників, а також чітким і злагодженим діям у складі підрозділів.
У підсумку, як повідомляє штаб операції, точним вогнем з боку українських військ один російський окупант був поранений.
Луганське напрямок
Тут зафіксовано лише один факт ведення противником вогню в бік українських позицій. Сталося це о 06:45 неподалік с. Новгородське, де протягом більше півгодини російсько-окупаційні війська випустили тридцять мін калібру 120 мм з боку н.п. Широка Балка. Обстріл був щільним і прицільним, тому відповідь від наших захисників був негайним - точним вогнем з штатного піхотного зброї військовослужбовці Збройних Сил України придушили вогневі точки супротивника.
Іншу частину доби в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" вороже зброю мовчало, режим припинення вогню дотримувався.
Донецьке напрямок
Більшість вогневих провокацій за вчорашній день, а саме п'ять, противник зробив на цьому напрямку. Там обстріли з боку ворога почалися в другій половині дня у Новотроїцького, де окупанти застосували автоматичні і підствольні гранатомети і стрілецьку зброю. У відповідь ворог отримав прицільний вогонь з аналогічного озброєння від наших захисників, що змусило його припинити обстріл.
Далі, починаючи з 17:45 і до 20:40 російсько-окупаційні війська порушили встановлений режим перемир'я ще чотири рази в різних місцях. Зокрема, двічі під вогонь окупантів потрапляли наші зміцнення поблизу Лебединського і по одному разу в районі Авдіївки і с. Гранітне. Ворог використовував піхотна зброя - найчастіше це були гранатомети різних типів і стрілецьке озброєння, включаючи кулемети великих калібрів.
Військовослужбовці Об'єднаних сил були на сторожі і миттєво реагували на будь-які спроби противника нанести шкоду нашим укріплень. Прицільним вогнем українські захисники примушували окупантів до тиші.
Обстановка на сьогодні, 17 травня
З початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об'єднаних сил задокументовано два випадки відкриття вогню з боку російсько-окупаційних військ. Обидва відбулися на підступах до Авдіївці.
Так, рівно о 06:00 за боку н.п. Каштанове противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, витративши 20 боєприпасів, а також побував у кількох десятків автоматних черг. Обстріл тривав двадцять хвилин, проте вже через деякий час після цього противник відкрив вогонь повторно, цього разу випустивши дві міни калібру 82 мм і ввівши в дію гранатомети АГС і РПГ. Наші захисники зреагували миттєво і застосували чергові вогневі засоби, чим змусили окупантів відмовитися від подальшого ведення вогню.
З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення і був евакуйований з передових позицій у військовий госпіталь, де зараз отримує медичну допомогу.
Втрати противника уточнюються.
Станом на даний момент ситуація залишається стабільною і повністю контрольованою українськими військами. Наші захисники пильно стежать за діями окупантів і готові до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії.
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