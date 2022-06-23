Ситуация на востоке Украины за 17 мая - карта

15:51 17 травня Київ, Україна

За даними Ради національної безпеки і оборони України на 17 травня ситуація на сході України суттєво не змінилася

Загальна обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил за вчорашню добу істотних змін не зазнала і характеризувалася веденням бойових дій низької інтенсивності. У порівнянні з попередньою добою, вчора російсько-окупаційні війська зменшили загальну кількість вогневих провокацій до шести, проте під час однієї з них застосували заборонені зразки зброї.



Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил за минулу добу не загинув і не отримав поранення. Цього вдалося досягти завдяки пильності наших захисників, а також чітким і злагодженим діям у складі підрозділів.