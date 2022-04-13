Сила пропаганди: політологи пояснили, як зомбується населення

21:55 12 квітня Київ, Україна

Пропаганда в Росії модернізувалася і поліпшувалася з року в рік, перетворюючи людей на зомбі, готових вірити всьому, що видає їм телевізор.

Початок було покладено ще за часів СРСР, вважають експерти. Повідомляється, зокрема, що перетворити на зомбі можна практично будь-яку людину, якщо використати сукупність факторів, стверджують політологи.

Це знаходження зовнішніх ворогів, підтримка теорії змови проти країни, доведення населення на межі прожиткового мінімуму, регулярна трансляція аморальних телепередач, глузування з розумних людей, спрощення мови до примітивних слів, у сукупності з нецензурною мовою, висміювання та залякування інакодумців.

Людина , яка підпала під вплив пропаганди віритиме всьому, що їй скажуть засоби масової інформації. Він, практично, втрачає самоідентичність, здатність критично мислити та аналізувати інформацію. Фактично, він перетворюється на зомбі. Тільки від класичного персонажа поп-культури така істота намагається з'їсти чужі мізки не в прямому сенсі , а в переносному. Завданням зомбі є заразити якнайбільше оточуючих його людей. Людина стає ретранслятором почутої пропаганди. У той же час, аргументувати свою точку зору, навести докази сказаного, він не зможе.

Саме цим пояснюють західні політологи популярність Володимира Путіна та колосальну підтримку.

Якщо скласти все , в чому російські пропагандисти звинувачували Україну, то вийде наступне : “ Україна бомбила ЛДНР , розробляючи при цьому, хімічну, ядерну та біологічну зброю в лабораторіях створених США на її території, виробляла бойові наркотики.. Налаштовувала весь світ проти Росії. Нацисти, націоналісти і фашисти, які захопили владу після майдану, знущалися з людей, забороняли навчання та спілкування у громадських місцях російською.

Насправді список можна було б продовжувати дуже довго. Зомбовані вірять у відвертий абсурд. Щоб це зрозуміти, варто порівняти висловлювання їхніх пропагандистів за короткий проміжок часу. Тим не менш , " сліпа віра або репресії " , " трансляція ненависті " , " злидні видається за багатство " перетворює країну агресора на ізольовану, антиутопічну " Океанію " з книги Джорджа Оурелла "1984 " .