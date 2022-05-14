Швеція може стати країною без готівки

Всім відомо, як швидко зношуються паперові банкноти. А як незручно носити дрібні монетки? Все більше і більше людей вважають за краще в усіх сферах користуватися безготівковим розрахунком.
Останнім часом найнижчий в світі показник обігу готівки демонструє Швеція. Можливо, тому влада країни вирішила здійснити незвичайний проєкт - відмовитися від використання в країні готівки. Вже розпочато розробку цифрового аналога національної валюти - крони, пише Bloomberg.
Відомо, що це не перший раз, коли шведська влада приділяє увагу розробці цифрової валюти. Місцевий центробанк, формально незалежний від уряду, вже проводить відповідний експеримент спільно з міжнародною консалтинговою компанією Accenture.
Відзначається, що в 2020 році використання готівки в Швеції знизилося до історично мінімального рівня. На них припадає менше 10 відсотків від всіх платежів в країні. У розрахунку на частку від національного ВВП - це найнижчий результат в світі на цей момент.
Серед останніх фінансових змін в Швеції, які почали діяти в умовах пандемії - гроші на кишенькові витрати, які зазвичай отримують діти від батьків, теж можуть перейти в цифру. Наприклад, найбільший банк країни Svenska Handelsbanken вже пропонує спеціальну "цифрову скарбничку", яка дозволяє дітям управляти своїми фінансами зі смартфона.
Нагадаємо, що китайським чиновникам, як експеримент, почали платити криптовалютою. Перша зарплата в токенах надійшла в цифрові гаманці китайських чиновників на початку травня.
Також, Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав опитування жителів ЄС про цифрове євро.
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