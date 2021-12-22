Шпигуни Росії всюди: в Італії затримали військового, який співпрацював з Кремлем

18:49 14 квітень Київ, Україна

31 березня стало відомо, що в Римі був затриманий італійський військовий, капітан фрегата (підполковник), який співпрацював зі спецслужбами РФ і передавав дані про війська НАТО в Італії.

Шпигуном виявився італієць на ім'я Вальтер Біо. Спочатку він служив в ВМФ, після перейшов до Міністерства оборони. Йому були доступні відомості про армію і флот Італії, також про плани НАТО.

Біо був затриманий під час передачі документів військовому аташе при посольстві Росії в Італії. Імена інших підозрюваних не розголошуються. Російський аташе також затриманий, а два дипломати посольства оголошені персонами нон грата.

Відомо, що італійські спецслужби вже давно стежили за злочинною групою, тому змогли зловити шпигунів на "гарячому".

За словами дружини італійця, Клаудії Карбонари, причиною зради батьківщини для Біо послужило складне фінансове становище. Його зарплата становила 3000 євро. Це вважається зарплата вище середньої в Італії, проте в сім'ї четверо дітей, іпотека, яка забирає по 1200 євро на місяць і інші витрати. Росіяни запропонували італійцеві 5000 євро за відомості секретного характеру.

Випадок з виявленим шпигуном настільки далеко від кордону Росії підтверджує той факт, що в кожному посольстві РФ за кордоном працюють співробітники СЗР, ФСБ і ГРУ. Все залежить від того, яка структура заслужила довіру у головнокомандувача, «усунувши» до цього конкурентів з іншого відомства.



Залишається лише гадати, коли світ почує про нові розкриття російських шпигунів і де саме це станеться . Використання «м'якої сили» поширене і в Європі. Путін намагається завербувати якомога більше союзників, щоб світ прийняв правила його гри.

Тим часом це перший зафіксований випадок шпигунства Росії в Італії з 1989 року. Тоді вже були затримані двоє співробітників КДБ СРСР.