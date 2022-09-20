Шольц закликав Путіна вивести війська з території України

17:17 20 вересня Київ, Україна





Через місяць після вторгнення Росії на територію України дзвінки Еммануеля Макрона та Олафа Шольца до Кремля відновилися. Окрім вимог припинити війну, лідери країн ЄС наголошували на важливих моментах у діях Путіна, які б допомогли Росії пом'якшити до себе ставлення Заходу. Так, наприклад, наприкінці квітня канцлер ФРН у телефонній розмові з господарем Кремля вказав на те, що РФ має якнайшвидше припинити вогонь, перестати називати українських захисників "нацистами", а вся відповідальність за продовольчу кризу ляже на росіян. Як відомо, деякі лідери країн ЄС регулярно підтримували зв'язок із Путіним протягом усієї війни. Одним із них є канцлер Німеччини Олаф Шольц . «Зі звітів про його дзвінки диктатору можна побачити, як голова ФРН дає поради Кремлю щодо коригування зовнішньополітичного наративу.. Останній дзвінок Шольця дає зрозуміти, що Путін програв війну», - пишуть українські аналітики.Через місяць після вторгнення Росії на територію України дзвінки Еммануеля Макрона та Олафа Шольца до Кремля відновилися. Окрім вимог припинити війну, лідери країн ЄС наголошували на важливих моментах у діях Путіна, які б допомогли Росії пом'якшити до себе ставлення Заходу. Так, наприклад, наприкінці квітня канцлер ФРН у телефонній розмові з господарем Кремля вказав на те, що РФ має якнайшвидше припинити вогонь, перестати називати українських захисників "нацистами", а вся відповідальність за продовольчу кризу ляже на росіян.



У результаті Росія заявила про те, що не відмовляється від переговорів з Україною, хоча перед цим переговорна група та Лавров заявили про припинення будь-яких переговорів.. Розпочалася підготовка договору щодо надання проходу вантажних кораблів з українським зерном. Єдине, що залишилося незмінним – риторика про “нацистів”. Очевидно, наратив був основою всієї пропаганди і з “цілей” війни Росії, тому його неможливо було змінити.

Остання телефонна розмова Шольця та Путіна дає гарний прогноз для України. Так, канцлер Німеччини закликав Путіна якнайшвидше знайти дипломатичне рішення щодо припинення вогню, повного виведення російських військ та поваги територіальної цілісності та суверенітету України. Шольц підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії, спрямовані на анексію не залишаться без відповіді, і не будуть визнані за жодних обставин, а також заявив про необхідність забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції. Глава ФРН підкреслив важливу роль зернової угоди і звернувся до Путіна із закликом не дискредитувати угоду та продовжувати її повністю виконувати.



Шольц дав зрозуміти, що Захід тепер не розглядає припинення вогню та дипломатичне вирішення конфлікту без звільнення всієї території України, як це було ще навесні – на початку літа. Країни НАТО налаштовані на серйознішу та довгострокову підтримку Києва, якщо російські війська не будуть виведені з України.

У словах Шольца є зауваження щодо проведення так званих референдумів на окупованих територіях. Якщо врахувати, що після їх реалізації Росія мала оголосити про розширення своєї території до кордонів захоплених областей, отже, атаки ЗСУ на ці території означали б для Кремля атаки на РФ, то Захід не сприймав би це також.