Шмигаль «вибив» транш ЄС в обмін на необмежені зарплати членів наглядових рад

Меморандум про черговий транш від Євросоюзу був підписаний Україною 23 липня. На цей раз макрофінансова допомога складе 1,2 мдрд євро в два заходи по 600 млн євро кожен. До цього допомога від Європи Україна отримувала вже 4 рази, остання становила 1 млрд євро.

Європарламент схвалила виділення нового макрофіна ще в травні, проте підписання меморандуму стало можливим лише після схвалення Міжнародним валютним фондом нової програми для України на $ 2,1 млрд. Кошти першого траншу Київ зможе отримати відразу після ратифікації меморандуму Верховною радою.

А ось для отримання другої половини кредиту необхідно буде виконати ряд умов. У прес-релізі уряду ці умови описані в загальних рисах. Українським новинам вдалося отримати повний документ з переліком всього, що потрібно зробити для отримання другого траншу в 600 млн євро.

Згідно з меморандумом, текст якого є в розпорядженні агентства, другий транш може бути наданий не раніше, ніж через 3 місяці після отримання першого. Причому, основною умовою для цього має бути успішне продовження співпраці України з МВФ.

"Політичні умови, пов'язані з цією допомогою, засновані на програмі економічної стабілізації і реформ, схваленої владою країни, і узгоджуються з угодами, досягнутими країною з МВФ. Відповідно, перед випуском кожної партії цієї допомоги Комісія у співпраці з національними властями і персоналом МВФ перевірить, що умови, пов'язані з цією допомогою, дотримуються належним чином або досягаються нові домовленості ", - йдеться в меморандумі.

Крім того, якщо з якихось причин ситуація в Україні покращиться і потреба у фінансуванні зменшиться, то розмір програми може бути скорочений.

Але, крім співпраці з МВФ є ще ряд умов, які повинні бути виконані.

Зокрема, функції закупівель медичних препаратів повинні бути повністю передані держпідприємству "Медичні закупівлі України", в якому повинен бути створений незалежний наглядову раду.

Повинні бути продовжена реформа податкової та митної служб. В обох відомствах повинні бути призначені керівники. Поки призначений лише глава податкової служби - Олексій Любченко, митної керує Ігор Муратов в якості в.о. голови.

Крім того, повинна бути удосконалена система моніторингу ПДВ та розширено використання касових апаратів.

Повинна бути створена деполітизована комісії з відбору нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора. Сьогодні спецпрокуром є Назар Холодницький, повноваження якого закінчуються в листопаді 2020 року.

Повинен бути підготовлений законопроект про створення нового органу з розслідування серйозних економічних і фінансових злочинів.

Крім того, в умовах міститься пункт, з якого випливає, що необхідно скасувати обмеження по оплаті праці членів наглядових рад 15 найбільших державних підприємств. Зарплати для членів наглядових рад, як і для чиновників високого була обмежена 47 тис грн в березні на період карантину. Зараз глави наглядової ради держкомпаній мабуть намагаються прискорити скасування обмеження зарплат. В кінці липня, за словами гендиректора Укроборонпрому Айварас Абромавичус глави наглядової ради держкомпаній написали листа Володимиру Зеленському з проханням скасувати обмеження. До речі, умова скасувати обмеження, але для чиновників, міститься в меморандумі про співпрацю України з МВФ.

Також, одна з умов - скасування спеціальних зобов'язань з продажу газу населенню. З 1 серпня це фактично вже виконано - ПСО припинило дію, замість нього обраний постачальник газу останньої надії. Їм стала "Газопостачальна компанія" Нафтогаз України "- дочірня компанія НАК" Нафтогаз України ". Саме ця компанія буде зобов'язана зараз забезпечувати споживача газом протягом 60 днів, якщо він з якихось причин залишився без постачальника газу.