19:49 09 листопада Київ, Україна

Будівництво "Північного потоку-2" призупинене. Це перший крок на шляху до заходів припинення російської агресії. Що далі?



Як стало відомо, проєкт нового газопроводу з Росії до Німеччини було припинено. Це пов'язано в першу чергу з тим, що його будівництво є більшою мірою політичною подією ніж економічно вигідною.

При завершенні будівництва нового газопроводу Путін мав намір перекрити кран "Північного потоку", тим самим змушуючи Україну купувати газ набагато дорожче. Основним аргументом стало те, що Україна - ненадійний партнер. Під ненадійним партнером він мав на увазі військову ситуацію на сході країни, яку сам і створив.

Через те, що для Німеччини залишилася неясною роль України після запуску нового газопроводу, було призупинено будівництво. Хоча це і було важким рішенням для німців. Адже при запуску газу напряму з Росії вони отримували значну перевагу над іншими європейськими країнами, перепродуючи газ. Черговим кроком на погіршення відносин з заходом стало отруєння політичного опозиціонера Путіна - Олексія Навального. Він був отруєний отрутою з сімейства "Новачок".

Ця отрута була розроблена російськими вченими як хімічна зброя. Використовувалася спеціально навченими людьми для усунення неугодних державі людей.

Так сталося і з Навальним. Після чергової перемоги над єдиноросами він був отруєний в номері свого готелю. При цьому уряд РФ відкидає версію про отруєння і подає позов на політика за статтею - образа президента.

І хоча інформація про те, що Навальний був отруєний саме Новачком, стала відома від німецьких, незалежних, лікарів, Кремль все одно підкреслює, що уряд не має ніякого відношення до того, що сталося.

Німеччина і Франція досі вимагають провести офіційне незалежне розслідування, з метою розповісти про події, але Путін навідріз відмовляється. Таке поводження настільки образило лідерів країн, що ті порушили питання про повне припинення будівництва "Північного потоку-2". Європейці пам'ятають про те, як Путін стверджував, що ніякої російської армії немає ні в Криму, ні в Донецьку, ні в Луганську. А потім сказав зовсім протилежне. Хоча на самому початку було зрозуміло, хто розв'язав війну.



Однозначно слід побоюватися білорусам. Подібний сценарій вже пережила Україна і ніяк не може вигнати терориста і до цього дня.

І так, можна спостерігати, як всі спроби демократичної Європи щодо налагодження відносин з всесвітньою країною-агресором крок за кроком перетворюються в порожню затію. Своєю поведінкою Путін показує, що Росія під його керівництвом знаходиться на рівні країн континенту Африка.