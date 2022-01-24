Крок вліво, крок вправо - розстріл

20:39 08 вересень Київ, Україна

З початку правління Путіна Росія втратила демократію. Країною давно керує одна людина і діє відповідно до свого плану. Це можна бачити по діях з боку правоохоронців, які негайно виходять заарештовувати людей, які роблять щось не так.

Яскравим прикладом може служити недавня справа Сергія Фургала. Сергій Іванович Фургал брав участь у виборах в губернатори Хабаровського краю, не сподіваючись виграти. У підсумку, завдяки своїй чесності та відкритості, - переміг. Як і слід було губернатору, з перших же днів почав допомагати простим людям. Причому народ міг безпосередньо звертатися до Фургала, ніби він чийсь сусід або знайомий. Сергій Іванович дотримав обіцянку, що давав народу та незабаром став народним улюбленцем і символом чесної влади.

Яким же було здивування людей в Хабаровському краї, а незабаром і в усій Росії, коли на Фургала порушили кримінальну справу за звинуваченням в організації вбивств і замаху на вбивство 20-ти річної давності. Після чого "втратив довіру Путіна" і був звільнений з посади губернатора.

Для того, щоб зрозуміти, чому було втрачено довіру Путіна до Сергія Фургала, необхідно поглянути на його діяльність кілька детальніше. Виявляється, що "кримінальник" Сергій Фургал виставив на аукціон яхту, що належить адміністрації Хабаровського краю. За даними декларацій, на її обслуговування використовувалося понад 600 тисяч рублів на рік з крайового бюджету.

Також почав скорочувати зарплати та пенсії держслужбовцям, в тому числі й свою. Так, за офіційними даними, у колишнього губернатора В'ячеслава Шпорта зарплата становила 1,4 млн рублів, в той час, як Фургал скоротив цю цифру до 400 тис. За його словами, дане рішення скоротило витрати регіону на 1,2 млрд рублів на рік.

Також він висував на обговорення рішення щодо присвоєння Хабаровську статусу - місто Федерального значення, це викликало бурхливий резонанс серед народу, однак продовження і розвитку даного процесу не було.

Список його заслуг можна перераховувати довго, проте основним його "злочином" стало стрімке скорочення боргу Хабаровського краю. За день до його затримання він виступив зі щорічною доповіддю, де повідомив, що борг Хабаровська склав 69,7% від суми власних доходів, а це означає, що ще 0,3% і регіон не зможе розпоряджатися власними коштами, це зможе робити тільки Кремль. Йому вдалося за рік скоротити борг до 66,3% і він мав намір і далі скорочувати його.

Як наслідок, Хабаровськ формально міг би повністю звільнитися від маніпуляцій Кремля та продовжувати розвиток у правильному векторі. Рейтинг Фургала все ріс і ріс, а Путіна падав. Путін побачив у ньому небезпеку, людину, яка не тільки не підкоряється його злодійським вимогам, але й зможе надалі скинути його з "престолу".

Путін боїться. Будь-яка непокора карається тюремним ув'язненням і позбавленням будь-яких привілеїв попри заслуги перед державою. Він судомливо намагається утримати владу, залякуючи та притісняючи народ. Однак такі люди, як Сергій Фургал дають народу відчути смак демократії та значущості для держави, після чого не в змозі повертатися в путінський режим тиранії, виходять на вулиці вимагати нормального життя.