"Північний потік-2" - Game over

18:06 16 жовтень Київ, Україна

У 2016 році стартувало будівництво газової магістралі - Північний потік-2. Її метою є постачання газу з Росії в Німеччину та інші країни Європи. Основною заявою Європейської сторони перед початком будівництва було - побудувати за будь-яку ціну.

Незважаючи на таку гучну заяву, сьогодні будівництво може бути призупинено. Причини очевидні. Кремль почав занадто багато дозволяти собі.

Отруєння політичного опонента, глави комітету по боротьбі з корупцією і головного претендента на пост президента РФ Олексія Навального - не перший випадок замаху на людину, яка явно протестує проти партії Єдина Росія.

Після переправлення опозиціонера в Берлін німецькі лікарі з'ясували, що Навальний був отруєний військовою хімічною зброєю - Новачок. Такою отрутою володіє лише уряд РФ і її можуть використовувати одиниці, тому що навіть найдосвідченіший хімік може просто отруїтися і попутно отруїти багато ні в чому не винних людей.

У зв'язку з цим висновок один - Олексій був отруєний за прямим наказом Путіна. Водночас поки він перебував у лікарні і вже встиг прийти до тями, до нього в палату приходила Ангела Меркель, де вони встигли поспілкуватися з приводу подальших планів Навального. Про що вони змогли домовитися - невідомо, однак Меркель почала замислюватися про припинення будівництва Північного потоку-2. Про це повідомив її прессекретар - Штеффен Зайберт.

Вся річ в тому, що Європа не може собі дозволити співпрацювати з країною, яка нормально сприймає методи, використовувані Кремлем для усунення політичних конкурентів. Вбивство людини за прямим наказом президента через те, що він висловлює невдоволення щодо керівної партії, для країн Євросоюзу неприйнятне. І оскільки це не перший випадок, який був зафіксований з використанням отрути Новачок, Німеччина змушена наполягати на тому, щоб будівництво Північного потоку-2, так потрібне Росії, тимчасово призупинилося, а то і зовсім припинилося.

В іншому випадку можна бачити, що Путіна це навіть забавляє. Він розуміє, що має великі важелі тиску на Європу і користується цим. З іншого боку, він отримує задоволення від утримання в страху інших своїх супротивників, навіть якщо вони знаходяться на території інших країн. Адже подібна зброя може бути в будь-якому агрегатному стані, ніхто точно не знає. Вона настільки токсична, що вбивця може просто доторкнутися або сама жертва може до чогось доторкнутися і померти. А це означає, що людина, яка голосно висловлюється проти Єдиної Росії, може бути убита в будь-який момент досить містичним чином.

Путін перетворюється в серійного вбивцю, яким опанувала манія безмежної величі, що не може позначатися на його правлінні. На Заході це розуміють і намагаються вживати заходів.