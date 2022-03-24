18:28 30 жовтня Київ, Україна

Північний потік-2 - газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море. Його головною метою є обхід України та постачання газу в Європу безпосередньо.

Початок будівництва "Північного потоку-2", як не дивно, припадає на вторгнення військ Росії в Україну. У 2014 році частина газопроводу "Північний потік" вийшла з ладу завдяки диверсійному спрямованому вибуху на сході України. Грамотно спланована операція "ввічливих людей" з ПВК Вагнера послужила притягнутим за вуха приводом для будівництва нового газопроводу. Як прокоментувала російська сторона - "Україна є не надійним енергетичним партнером в зв'язку з громадянською війною на сході країни".

Починаючи з 2018 року, США вводить санкції на компанії, причетні до будівництва газопроводу. Якщо проєкт буде завершений, вони планують вводити санкції і на споживачів газу з "Північного потоку-2".

Цей проєкт, як кажуть самі росіяни, майже ідентичний газопроводу з транзитом через Україну. Країн, через морські кордони яких буде проходити труба, залучається більше, що означає збільшення витрат на транзитну частину. Ціна на газ знижена шляхом санкцій. Про яку економію йдеться, неясно.

Газопровід буде виходити в Німеччині. Таким чином, німці планують взяти контроль над більшою частиною енергетики в країні. Це дуже привабливо для Ангели Меркель, проте, бувши адекватною людиною і сильним політиком, вона була одним з ініціаторів припинення проєкту, оскільки роль України залишається неясною досі. Німецькі політики стурбовані тим, що через маніпуляції Кремля українська економіка може опинитися під загрозою колапсу в зв'язку з закриттям "Північного потоку".

Всі факти вказують на те, що будівництво нової газової магістралі - це спроби Росії отримати ще один важіль тиску і спосіб маніпуляції на західні країни, але ніяк не більшу економічну вигоду.

Після завершення будівництва Путін без будь-яких проблем зможе зробити ескалацію конфлікту в Україні, не боячись втратити головного імпортера газу. Все нові й нові санкції, що накладаються на Путіна і його кремлівську команду, вже не так будуть лякати російський уряд.

З цього випливає, що будівництво "Північного потоку-2" необхідно зупинити, щоб уникнути просування путінської тиранії на захід. Своєчасне введення санкцій на компанії-підрядники, що беруть участь в будівництві, допоможе підтримати питання про припинення будівництва. Відмова від російського газу зовсім покаже Кремлю, що маніпуляції Путіна не приносять користі і лише шкодять Росії та російському народу.