Північний Кавказ може різко змінити своє ставлення до війни в Україні

10:57 22 березня Київ, Україна

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого кілька губернаторів Північнокавказьких республік виступили з войовничими заявами. Син чеченського польового командира та голова режиму в сучасній Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його 12 тис. бойовиків готові до виконання наказів головнокомандувача. Губернатор Північної Осетії Сергій Меняйло попередив Захід, щоб " не будили російського ведмедя " . Губернатор Дагестану Сергій Меліков заявив, що Росія має все необхідне озброєння і живу силу “ для захисту нашого спільного будинку ” .



Через кілька днів, 27 лютого 2022 року, Меліков повідомив про перші втрати у військовій операції. Станом на 15 березня Дагестан офіційно визнав загибель 29 людей.

Окремі публікації даних по Інгушетії та Північній Осетії свідчать про значні втрати у малих республіках – 8 та 14 військових відповідно. Інгуський сайт «Фортанга» вже 3 березня повідомив про 12 загиблих. Міноборони РФ, 2 березня, єдиний раз повідомляло про втрати живої сили в 498 осіб.



Станом на 21 березня Україна, за даними з полів битви, оцінила втрати супротивника у більш ніж 14 тис. осіб, а поранених – приблизно 43 тис. Українські джерела представили список захоплених російських військовослужбовців, до якого входять, зокрема, вихідці з Дагестану, Кабардино-Балкарії та Північної Осетії.



Оскільки війна затягнулася, втрати ще більше зростуть і почнуть глибше впливати на суспільні настрої на Північному Кавказі, вважають українські політологи. Північнокавказці, на їхню думку, не обов'язково поділяють ідеї та цілі російського уряду. Для Кремля окупація України – це відновлення свого впливу, той «русский мир».

Олексій Арестович повідомив, що кадирівці ставляться до українців, які перебувають під окупацією, значно краще за інших.

Крім прямих військових витрат вторгнення, незабаром почнуть позначатися економічні витрати. Прогнозований спад державних доходів може особливо сильно вдарити по республіках Кавказу, оскільки вони дуже залежать від субсидій центрального уряду в Кремлі.



Насправді велика “ підтримка ” республік Північного Кавказу пов'язана у великих субсидіях. Наприклад, Чечня одержала від державного бюджету РФ 300 мільярдів рублів. Це дуже значна сума для Росії у нинішньому економічному спаді . Важко спрогнозувати ситуацію, якщо грошові потоки припиняться.