Північна Європа стурбована російською агресією

09:39 23 грудень Київ, Україна

Північна Європа висловила стурбованість у зв'язку з російською агресією. 21 грудня міністри оборони Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Фінляндії заявили, що уважно стежать за ситуацією на українському кордоні.

"Військова активність Росії останнім часом, особливо надзвичайна концентрація військ біля кордонів України, викликають тривогу і можуть мати дестабілізуючу дію на нашу загальну атмосферу безпеки", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті Міноборони Фінляндії.

Країни Північної Європи наголошують, що продовжують підтримувати суверенітет та цілісність території України, а також "підтримують прагнення держави тримати той політичний курс, який вона обрала".

Знов країни Європи висловлюють “заклопотаність” та “підтримку” Україні. Проте незрозуміло, коли саме ці слова набудуть якоїсь матеріальної складової. Хоча персональна підтримка північних країн ЄС може свідчити про підписання європейської ініціативи для України лідерами цих держав.

Країни ЄС мають розуміти, що Росія загрожує безпеці всієї Європи. Про це, зокрема, свідчать вимоги Путіна щодо надання йому юридичних зобов'язань від НАТО, щодо нерозміщення ракет, військових сил та техніки у прикордонних з Росією державах Європейського Союзу. Тобто він не хоче, щоб НАТО проводило військову діяльність на території країн Прибалтики та Польщі. У той самий час, на вимогу Заходу відвести російські війська від України, в Росії відразу відповідають, що "це їхні території, і вони можуть робити на них, що захочуть".

Путін перестав сприймати "заклопотаність" і "занепокоєність" як щось загрозливе. Для російського диктатора це порожні слова. Тому, якщо Північна Європа дійсно турбується з приводу ситуації, що склалася на кордонах України, лідери країн мають підтвердити свої слова справою. Чим саме вони підкріплюватимуть свою “заклопотаність”, залежить від них: або пропозицією про введення додаткових санкцій проти РФ, або підписанням європейської ініціативи для України, або пожертвуванням озброєння, або відправкою військових інструкторів для навчання української армії. Конкретні дії змусять Кремль знову "істерити" щодо "розширення НАТО, допомоги Києву, нагнітання військової обстановки". Все це дасть зрозуміти Путіну, що Захід не просто говорить, а й діє, що у разі нового витка агресії Росія та її “еліти” знову постраждають і цього разу сильніше, ніж за всі 8 років війни. Кремль діє і на агресію повинні йти відповідні протидії, а не порожні слова.