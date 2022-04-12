Сергій Лещенко впевнений, що Байдену слід посилити свою політику щодо російської дезінформації

18:22 16 листопада Київ, Україна

Своє позитивне ставлення до підсумків президентських виборів в США і надію на те, що нова політика Байдена буде підтримувати антикорупційну боротьбу в Україні і припинить широку проросійську дезінформацію, висловив у своїй авторській статті для KyivPost "Як Байден може допомогти Україні - і Америці" народний депутат минулого скликання Сергій Лещенко.

Сергій Лещенко зазначив, що недавно YouTube видалив канал колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

"Видалили канал Азарова, який втік до Росії і звідти поширював неправдиву інформацію по всьому світу. Медведчука теж забанили. Але телеканали його партії NewsOne, ZIK і 112 продовжують виконувати аналогічну місію на YouTube, як і їхній політичний сателіт Анатолій Шарій, проросійський відеоблогер, який навіть створив проросійську політичну партію, яка отримала місця в місцевих радах - успіх повністю заснований на його популярності на YouTube, - впевнений політик.

На його думку, якби YouTube, платформа, що належить американській компанії Google, посилила свою політику щодо дезінформації і видалила канал Шарія та аналогічні російські пропагандистські акаунти, це було б великою послугою для України.

"Крім того, США не повинні обмежуватися санкціями проти одного депутата Андрія Деркача, якого уряд США визнав російським агентом, який намагається вплинути на вибори 2020 року. Покарати слід всіх союзників Деркача. Він перерахував їх в своєму фальшивому досьє, яке назвав "DemoCorruption". Це колишні і чинні депутати Олександр Дубинський, Валентин Наливайченко, Олег Волошин, Андрій Артеменко, колишні прокурори Юрій Луценко, Віктор Шокін, Костянтин Кулик та інші", - підкреслив він.



Експарламентарій висловив надію, що адміністрація Байдена буде приділяти більше уваги життєздатності антикорупційних реформ в Україні.



"Зокрема, США повинні стати союзником українського громадянського суспільства для збереження досягнень в боротьбі з корупцією, які в останні місяці стали мішенню для проросійських сил і Конституційного суду України, який знищує Національне антикорупційне бюро України. Позбавляє сенсу роботу Національного агентства з попередження корупції і створює загрози для Вищого антикорупційного суду", - зазначив він.