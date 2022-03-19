Секретні навчання Збройних сил США пройшли в Європі

15:27 24 жовтня Київ, Україна

Оскільки політична ситуація в світі далека від фактичного миру, об'єднані збройні сили знаходяться в постійній бойовій готовності. Як то кажуть, хочеш миру - готуйся до війни. За інформацією видання Stars and Stripes, вчора, 23 жовтня, Європейське командування Збройних сил США (EUCOM) завершило секретні військові навчання на території Німеччини. Військові відпрацьовували швидку мобілізацію сил на випадок війни.

За словами директора з навчань і оцінки EUCOM генерал-майора Джона Бойда, вчення Austere Challenge 2021 проходили протягом тижня. У них були задіяні 4400 військових з США і країн НАТО.

"Вони (вчення - ред.) мають широку спрямованість. Було б справедливо сказати, що ми працюємо над безліччю проблем", - сказав Бойд.

В Європейському командуванні США відзначили, що відпрацьовувалося об'єднання військ союзних держав на землі, морі, повітрі, кібер і космічному просторі в разі конфлікту.

"Навчання проходили в період повсюдної стурбованості військових в зв'язку з загрозою з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2020 році країни НАТО витратять на оборону більше як $1 трлн. Військові витрати США складуть майже $785 млрд, видатки країн Європи і Канади - понад $307 млрд.

Також стало відомо, що НАТО будує космічний командний центр в Німеччині для протидії загрозам з боку Росії та Китаю.