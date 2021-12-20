Секретні матеріали: НАБУ оприлюднило частину матеріалів у справі Вовка

22:14 21 липень Київ, Україна

У прес-службі НАБУ повідомили про підозру, виданому Павлу Вовку і Зеновій Холоднюк, за фактом спроби захоплення державної влади. Крім того, Бюро розсекретило і оприлюднило частину матеріалів справи.

Йдеться про протизаконні дії 12 осіб, серед яких Глава Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк і керівник Державної судової адміністрації України (ДСАУ) Зіновій Холоднюк. Згідно з матеріалами справи, глави двох судових інстанцій вступили в злочинну змову з метою захопити державну владу, а також брали участь організації винесення замовних рішень судів.

У бюро опублікували записи розмов голови ОАСК Павла Вовка з головою Державної судової адміністрації Зіновієм Холоднюком і лояльним до нього кандидатом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вони обговорюють конкурс з обрання нового глави Держсудової адміністрації, який проводить Комісія з питань вищого корпусу державної влади.

Оприлюднені матеріали можуть вказувати на причетність глав ОАСК і ГСУ до одного з численних злочинів. Зокрема, Вовк і Холоднюк підозрюються в зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави. НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримали зазначену справу від колег з СБУ для подальшого розслідування.

"З огляду на виняткову суспільну значимість кримінального провадження, НАБУ оприлюднило розсекречені матеріали слідчих дій, які розкривають деталі злочину", - йдеться в повідомленні.

В опублікованих записах розмов чиновників йдеться про перешкоджання призначення переможця конкурсу на посаду голови Державної судової адміністрації України (ДСАУ).

"Холоднюк не відповідав вимогам для кандидатів, тому вирішив перешкодити проведенню конкурсу і, таким чином, зберегти посаду. За допомогою він звернувся до глави Оакс, щоб той перешкодив призначенню переможця конкурсу ", - йдеться в матеріалах слідства.

Вовк погодився допомогти ХОЛОДНЮК, але за умови призначення "своїх людей" в склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів за квотою ДСАУ.

У відео присутні розмови інших фігурантів - кандидата в ВККС і суддів ОАСК, про призначення одного з членів ВККС за квотою ДСАУ та про плани щодо перешкоджання проведення конкурсу на посаду голови ДСАУ.

Нагадаємо! 17 липня в Окружному адміністративному суді Києва заявили, що до них прийшли з обшуками в рамках розслідування справ Майдану.

За підсумками обшуків детективи НАБУ оголосили про підозру чолі Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблов, п'яти іншим суддям та голові Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.

У НАБУ заявили, що глава ОАСК очолив «злочинну організацію», до складу якої входило не менше 12 осіб, метою якої був «захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі». У НАБУ кажуть, що Павло Вовк та підконтрольні йому судді брали замовні рішення в своїх інтересах і в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл.

Сам Павло Вовк сказав, що перебуває у відпустці і підозра йому не вручали. Те ж саме стверджує і голова Судової адміністрації Зеновій Холоднюк.