Секрет Пентагону: терміни передислокації військ в ЄС не уточнюються

Пентагон не готовий повідомити широкій громадськості терміни, коли починається передислокація військ США, які перебувають в Європі.

Повідомляється тільки про те, що передислокація американських військ займе якийсь час. Інформацію озвучена в четвер на брифінгу для журналістів офіційний представник Пентагону Джонатаном Хоффманом.

Він не став уточнювати терміни переміщення військ, підкресливши, що "його здійснення в повному обсязі займе якийсь час". Раніше оборонне відомство поінформувало, що США протягом декількох тижнів приступлять до передислокації військ в Європі.

У середу американський міністр оборони Марк Еспер заявив, що Вашингтон має намір домагатися подальшого нарощування сил на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. За його словами, рішення про виведення з Німеччини 11,9 тисячі американських військовослужбовців і передислокації частини з них в Італію та Бельгію було прийнято в рамках більш широких зусиль щодо "підвищення боєздатності альянсу".