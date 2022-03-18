Сьогодні в Женеві пройде саміт Байдена і Путіна: що планують

11:45 16 червня Київ, Україна





Розмови про майбутній саміт почалися після дзвінка Джо Байдена Володимиру Путіну і пропозиції зустрітися. Ймовірно, це сталося через скупчення дуже великої кількості російських військ на східних і південних кордонах України в квітні. Деякі політологи припускають, що "брязкання зброєю" Путіна було необхідно саме для того, щоб Захід звернув на нього увагу.

Якщо врахувати, що останні два тижні на внутрішньому політичному інфополі Росії всі тільки і говорять про майбутню зустріч Путіна та Байдена, то, швидше за все, метою квітневих військових "навчань" була саме спроба "царя" звернути на себе увагу. Отже, можна припустити, що мета майбутньої зустрічі для президента РФ вже досягнута. Як це не парадоксально: мета саміту для Росії - саміт. Джозеф Байден і Володимир Путін повинні зустрітися 16 червня в Женеві, на віллі XVIII століття La Grange. На зустрічі президенти обговорять проблеми, що накопичилися між Росією і США з 2014 року. Також лідери країн можуть говорити про ситуацію на сході України, Північний потік, розширення гегемонії Китаю. Однак експерти стверджують, що діалог між Путіним і Байденом марний.Розмови про майбутній саміт почалися після дзвінка Джо Байдена Володимиру Путіну і пропозиції зустрітися. Ймовірно, це сталося через скупчення дужеросійських військ на східних і південних кордонах України в квітні. Деякі політологи припускають, щобуло необхідно саме для того, щобзвернув наувагу.Якщо врахувати, що останні два тижні на внутрішньому політичному інфополі Росії всі тільки і говорять про майбутню зустріч Путіна та Байдена, то, швидше за все, метою квітневих військовихбула саме спробазвернути на себе увагу. Отже, можна припустити, що мета майбутньої зустрічі для президента РФ вже досягнута. Як це не парадоксально: мета саміту для Росії - саміт.

З іншого боку, Джозеф Байден хоч і запропонував зустрітися Путіну, він дає зрозуміти, що зустріч для нього не є надважливою. Це виражається в його відмові від проведення дебатів і пресконференції з президентом РФ. Він, як і раніше, не вважає Росію рівним суперником. І навіть вислів Тетяни Станової, - "Росія хоч і слабша за США економічно, але, оскільки ядерний арсенал приблизно однаковий, все інше неважливо", не зміг переконати Байдена в зворотному. Для США на цей момент основним противником, в усіх напрямках, є Китай. Тому американському президентові дуже важливо буде з'ясувати питання про позицію Росії щодо Китаю. Для Байдена не має значення манія величі Путіна, у нього насущні більш глобальні проблеми.