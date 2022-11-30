16:20 30 листопада Київ, Україна

Сьогодні росія – це терористична держава та режим путіна – це терористичний режим».

Про це заявив полковник Служби безпеки України Валерій Удовиченко, виступаючи на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Геноцид як зброя у боротьбі проти української нації у ХХ-ХХІ ст.: інтердисциплінарні підходи», що відбулася у Києві 24-25 листопада та була присвячена 90-ій річниці голодомору-геноциду.

«Сьогодні росія – це терористична держава та режим путіна – це терористичний режим. Вони становлять загрозу для ивільної критичної інфраструктури України та продовжують використовувати терористичні методи у війні проти України», - зазначив Удовиченко.

Це підтвердили парламенти Естонії, Литви, Латвії, Нідерландів, парламентська асамблея НАТО та Європарламент.

Весь цивілізований, демократичний світ починає визнавати росію терористичною державою, а режим путіна – терористичним режимом.

І це не приховують путінські пропагандисти, закликаючи російську владу завдавати ракетних ударів виключно по цивільній інфраструктурі України. Навіть відповідно до федерального закону «про боротьбу з тероризмом» така діяльність підпадає під визначення «терористичної діяльності».