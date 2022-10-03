Найбільш катастрофічні паводки України

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Однією з причин паводків на заході України називають масштабну вирубку лісів, яка провокує повені в Україні, вважається безконтрольна вирубка лісів в Карпатах. Однак екологи, підкреслюючи важливість дерев, які знижують ударну силу дощів, затримують воду в землі, переносять її в грунти і не дозволяють швидко наповнюватися гірських річках, що призводить до паводків в їх низинах, відзначають, що на ймовірність повені впливає не тільки це.
У провідних країнах Європи, зокрема, в країнах Балтії, показники вирубок лісу щодо його приросту суттєво перевищують українські. Питання тільки в тому, що його потрібно грамотно рубати ... Крім того, на паводкові процеси вельми істотно впливає безсистемна видобуток піску і гравію, недостатній догляд за руслами річок і потоків, низький рівень застосування нових природоохоронних технологій в процесі відновлення лісів і відсутність екологічної свідомості при веденні господарської діяльності".
Зокрема, в Закарпатті проблема не в тому, що ліси вирубують, а в тому, що їх не садять.
Вирішити проблему паводків в країні можна, але це можливо тільки при виконанні пакету заходів: від відновлення лісів і природних заплав для природної затримки великої води, зведення технічних споруд без порушень природного перебігу річок, до превентивних заходів по роз'ясненню небезпеки паводків населенню і ефективної взаємодії місцевої влади з громадськими організаціями.
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